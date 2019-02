V Rusku chcú zaviesť ID karty pre futbalových fanúšikov

Podľa ruských predstaviteľov by mal nový systém prilákať na futbal viac fanúšikov, ktorí sa mu predtým vyhýbali pre potenciálne riziká.

Moskva 27. februára (TASR) - Ruskí futbaloví fanúšikovia sa od budúcej sezóny pravdepodobne dostanú na štadióny iba na identifikačné karty, ktoré bude vydávať štát. Tieto opatrenia by mali zvýšiť bezpečnosť verejnosti a zlepšiť všeobecný poriadok na štadiónoch. Uviedla to poradkyňa odboru vedy a vzdelávania ministerstva športu Irina Grigorjevová.



Rusi model s ID kartami použili vlani počas MS vo futbale. Podľa informácií agentúry AP budú musieť fanúšikovia od 1. júla prejsť bezpečnostnou prehliadkou ešte predtým, než si zakúpia vstupenky. Podobný systém zaviedli napríklad aj v Taliansku. Podľa ruských predstaviteľov by mal nový systém prilákať na futbal viac fanúšikov, ktorí sa mu predtým vyhýbali pre potenciálne riziká.



Minister športu Pavel Kolobkov však vo vyhlásení uviedol že: "Je príliš skoro hovoriť o tom, či bude tento systém prijatý a v akej forme a ak sa aj prijme, tak nevieme, odkedy bude platiť."