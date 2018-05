V semifinále MS sa stretnú Švédsko a USA,Slovensko v renkignu nekleslo

V celkovom poradí šampionátu v Dánsku skončili na 5. mieste Fíni, za nimi Rusi, Česi a na 8. priečke sú Lotyši.

Kodaň 18. mája (TASR) - V semifinále hokejových MS sa v sobotu v Kodani stretnú najprv Američania so Švédmi (16.15) a o štyri hodiny neskôr je na programe úvodné buly zápasu Kanada - Švajčiarsko. V celkovom poradí šampionátu v Dánsku skončili na 5. mieste Fíni, za nimi Rusi, Česi a na 8. priečke sú Lotyši.



Pobaltský tím účasťou vo vyraďovačke získal cenné body do rebríčka IIHF, ktorého aktuálna verzia bude známa v nedeľu po finále a oficiálne vyjde v pondelok. Už teraz je však isté, že Lotyši sa posunuli o dve priečky za Slovensko, ktoré si udržalo 10. pozíciu. Isté je tiež, že na čele renkingu zostane Kanada a druhé Rusko, pravda "javorový list" môže prípadným titulom odletieť od "zbornej" na 140 bodov (pri zisku 4090 b.). Štvrtí sú už Američania, ktorí predstihnú Fínsko i Česko a môžu atakovať aj tretie Švédsko.



Od nového rebríčka sa odvodzuje aj kľúč prideľovania do základných skupín nasledujúceho šampionátu. Podľa predbežného renkingového "polotovaru" Slovensko figuruje v reťazci 2-3-6-7-10-11-14-15. Jeho hokej by sa mal o rok na domácich MS konfrontovať v základnej skupine s Ruskom, Českom, Lotyšskom, Rakúskom a Talianskom. O zostávajúcich dvoch súperoch rozhodne záver vyraďovacej fázy prebiehajúceho svetového šampionátu v Dánsku. Dva tímy sa vygenerujú z dvojíc Nemecko/Švajčiarsko a Švédsko/USA. Rozdelenie skupín podľa daného kľúča však podlieha možnosti úprav v prospech marketingových a fanúšikovských priorít a ak sa oficiálne potvrdia informácie o košickom pôsobisku domácej reprezentácie, rakúsky tím by sa pravdepodobne vymenil s Francúzskom a išiel by do Bratislavy, teda "na skok" od hraníc svojej krajiny. Podobný variant by sa núkal aj na výmenu Česka za Fínsko.