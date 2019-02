V Španielsku bude zaujímavý týždeň, Valverde čaká na správy o Messim

Real a Altetico nastúpia 9. februára na štadióne Atletica Wanda Metropolitano proti sebe. Real však ešte predtým 6. februára odohrá ostro sledovaný súboj v Španielskom pohári proti FC Barcelona.

Madrid 4. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid strácajú v tabuľke španielskej La Ligy na druhé Atletico Madrid už len dva body. Tretí Real zvíťazil v 22. kole nad Alavesom 3:0, zatiaľ čo Atletico prehralo na pôde Betisu Sevilla 0:1. Zaváhala aj Barcelona, ktorá remizovala 2:2 s Valenciou. Pred Atleticom má náskok šesť bodov, Real stráca osem.



Obranca Atletica Junafran bol pochopiteľne po strate bodov nahnevaný: "Nemôžete byť spokojný s výsledkom po prehre, nech je vaša hra akokoľvek dobrá. Držali sme sa Barcelony, mohli sme sa na ňu dotiahnuť, no teraz je medzi nami väčšia medzera," citoval slová Juanfrana denník Marca. Obranca Atletica vie, že v hre je ešte veľa bodov, dôležitý podľa neho bude február, ktorý je kľúčový: "Kluby na špici tabuľky čakajú ťažké zápasy, okrem domácej ligy aj Liga majstrov, takže uvidíme, kto ich zvládne najlepšie."



Hráči "bieleho baletu" strelili Alavesu tri góly. Vedenie im po polhodine hry zabezpečil Karim Benzema, triumf Realu spečatili v závere Vinicius Junior a Mariano Diaz. "Som veľmi šťastný, celý tím hral veľmi dobre a vrátil sa na víťaznú vlnu. Musíme však pokračovať v zlepšovaní sa, pretože chceme vyhrať každý zápas. Ešte máme čas dotiahnuť sa na lídra, aby sme na konci mohli oslavovať titul," povedal Vincius pre klubový web.



Real a Altetico nastúpia v sobotu 9. februára na štadióne Atletica Wanda Metropolitano proti sebe. Real však ešte predtým v stredu 6. februára odohrá ostro sledovaný súboj v Španielskom pohári proti FC Barcelona. "Čakajú nás veľmi ťažké dni, ale je to o to vzrušujúcejšie. Chceme hrať finále pohára, ale aj vyhrať s Atleticom. Ak tam vyhráme, predbehneme ho v tabuľke," dodal brankár Thibaut Courtois.



Barcelona v sobotňajšom dueli doťahovala dvojgólový náskok Valencie, stačila však iba vyrovnať. A to vďaka dvom gólom Lionela Messiho, ktorý má v tejto sezóne na konte už 21 gólov v lige. Cez 20-gólovú hranicu sa dostal už v jedenástej sezóne za sebou. Tréner Ernesto Valverde však po zápase priznal, že kanonier Kataláncov mal po zápase zdravotné problémy. "Valencia začala veľmi dobre, ale potom to už bol náš zápas. Súpera sme dostali pod tlak, ale dokázali sme iba vyrovnať. Čo sa týka Messiho, musíme počkať na výsledky vyšetrenia. Až potom budeme vedieť viac. Nevyzerá to vážne, aj keď nemôžem dopredu nič hovoriť," povedal pre denník Marca 54-ročný kouč.