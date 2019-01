Kuzminová finišovala v stíhacích pretekoch piata, zvíťazila Wiererová

Usilovala sa aj Paulína Fialková (1-1-1-2), aj keď po 30. mieste v šprinte a odstupe od najlepšej 1:16 min to nemala jednoduché.

Anterselva 26. januára (TASR) - V stíhacích pretekoch 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve finišovala slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na 5. mieste, keď na víťaznú Talianku Dorotheu Wiererovú stratila 46,5 sekundy. Druhá skončila Nemka Laura Dahlmeierová (+6,0) a tretia ďalšia Talianka Lisa Vittozziová (+16,2). Z ďalších Sloveniek obsadila Paulína Fialková 28. miesto (2:51,5) a 33. skončila Ivona Fialková (+3:30,7). V priebežnom hodnotení SP si po 14 pretekoch upevnila vedenie Wiererová, Kuzminová sa posunula na 3. priečku, P. Fialková je piata.



Slovenský biatlon upriamil pozornosť najmä na úsilie Kuzminovej prepracovať sa vpred. Na trať mala vyštartovať ako desiata, no keďže Poľka Hojniszová nenastúpila, tak deviata, so stratou na prekvapujúcu víťazku šprintu Češku Davidovú 21 sekúnd, od druhej priečky Mäkäräinenovej ju delilo 19 a od tretej Röiselandovej 17 sekúnd.



V Anterselve sa oteplilo až na plusových päť, žiadny extrém na trati nenastal, len na strelnici občas výraznejšie zafúkalo a žiadalo sa zareagovať na vietor pri mierení.



Kuzminovej (strelecká bilancia 2-1-1-0) pri prvej streľbe ležmo nevyšiel druhý a štvrtý nepresný výstrel a klesla na 12. priečku, 46,7 s za vedúcou Dahlmeierovou. Z čela sa vytratila po troch chybách Davidová. V druhej "ležke" pribudol na piatom terči Kuzminovej ďalší trestný okruh a na 9. priečke jej k prvému miestu Dahlmeierovej chýbalo 1:04,8 min. Prvá "stojka" priniesla pre Kuzminovú smolu na piatom terči, na prvé miesto poskočila Talianka Wiererová a slovenská biatlonistka mala od nej odstup na 10. mieste už 1:20,9 min. Záverečná streľba stojmo udržala na čele Wiererovú napriek jednej chybe, Kuzminová si polepšila, postúpila na 6. miesto (+55,4) a ešte ho do cieľa aj zlepšila na piate. Talianka Wiererová v 28 rokoch dosiahla šieste víťazstvo v kariére, druhé v sezóne.



Usilovala sa aj Paulína Fialková (1-1-1-2), aj keď po 30. mieste v šprinte a odstupe od najlepšej 1:16 min to nemala jednoduché. Jej sestra Ivona Fialková (3-0-0-1) s 50. priečkou v šprinte (+1:59) to mala ešte zložitejšie. P. Fialkovú mohol mrzieť piaty nevybielený terč, v druhej "ležke" zasa ten prvý, v prvej "stojke" tretí a keď na záverečnej pridala dva trestné okruhy, v poradí klesla hlbšie. I. Fialková dokonca netrafila v úvodnej streľbe ležmo tri terče, potom si presnými výstrelmi pomohla a aj ona bodovala do SP.