V Tatrách sa zíde šachová elita aj s obhajkyňou titulu Dzagnidzeovou

Program ME žien v šachu:



sobota 7. apríla: technický míting (17.00), otvárací ceremoniál (19.00)



nedeľa 8. apríla: 1. kolo (15.00)



pondelok 9. apríla: 2. kolo (15.00)



utorok 10. apríla: 3. kolo (15.00)



streda 11. apríla: 4. kolo (15.00)



štvrtok 12. apríla: 5. kolo (15.00)



piatok 13. apríla: 6. kolo (15.00)



sobota 14. apríla: 7. kolo (15.00)



nedeľa 15. apríla: voľný deň



pondelok 16. apríla: 8. kolo (15.00)



utorok 17. apríla: 9. kolo (15.00)



streda 18. apríla: 10. kolo (15.00)



štvrtok 19. apríla: 11. kolo (11.00), záverečný ceremoniál (20.00)

Horný Smokovec 5. apríla (TASR) - Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci bude v termíne 8.-19. apríla dejiskom majstrovstiev Európy žien v šachu. Titul z vlaňajšieho šampionátu v lotyšskej Rige príde do Tatier obhajovať gruzínska veľmajsterka Nana Dzagnidzeová. Medzi ďalšie veľké favoritky patria jej krajanky Nino Baciašviliová a Bela Chotenašviliová, Rusky Valentina Guninová a Aleksandra Gorjačkinová, najvyššie elo 2540 a pozícia nasadenej jednotky patrí Ukrajinke Marii Muzyčukovej. Dvadsaťosemročná rodáčka z Ľvova príde do Horného Smokovca čerstvo ovenčená titulom majsterky Európy v blitzi, ktorý získala koncom minulého týždňa v gruzínskom Tbilisi.Na blížiace sa ME je prihlásených 142 šachistiek z 30 federácií, Slovensko bude reprezentovať 9-členná výprava. Najväčšie nádeje sa vkladajú do Zuzany Cibíčkovej, ktorá je 59. nasadená s elo 2327. Ďalšie hráčky budú pravdepodobne bojovať o čo najlepšie umiestnenie v dolnej polovici štartového poľa - Monika Motyčáková (100. nasadená), Alena Mrvová (107.), Svetlana Sučíková (121.), Dominika Ferková (130.), Zuzana Milcová (133.), Renáta Koloditsová (136.), Andrea Slabá (138.) a Viktória Nadzamová (141.).povedala pre TASR riaditeľka organizačného výboru ME žien 2018 Eva Repková.dodala Repková.Zápolenia na ME odštartujú v nedeľu 8. apríla o 15.00 h partiami prvého kola. Vyvrcholenie podujatia bude vo štvrtok 19. apríla, keď je na programe záverečné 11. kolo. Majsterka Európy získa finančnú prémiu 11.000 eur, striebro má hodnotu 9000 eur a bronz 7000 eur.