V Trenčíne trénera Kohlera dočasne nahradil opäť Cifranič

Zmena by však mala byť len formalitou. Tréner Kohler totiž ešte nemá najvyššiu trénerskú licenciu.

Trenčín 5. mája (TASR) - V sobotňajšom zápase 7. nadstavbového kola o záchranu vo Fortuna lige 2018/2019 viedol futbalistov Trenčína v Myjave proti Nitre (1:4) ako hlavný tréner opäť Vladimír Cifranič. Ten dočasne nahradil Nemca Matthiasa Kohlera, ktorý totiž ešte nemá najvyššiu trénerskú licenciu, nutnú pre funkciu hlavného trénera vo fortunaligovom mužstve minimálne študovať.



Trenčín, ktorý v lete vyradil slávny Feyenoord Rotterdam a klopal na bránu skupinovej fázy Európskej ligy UEFA, je teraz v zostupovom pásme. Vedenie pristúpilo k prvej trénerskej zmene po 13. kole, keď uznávaného holandského odborníka Ricarda Moniza nahradil predchádzajúci tréner a jeho asistent Vladimír Cifranič. Napriek nevýrazným výkonom mužstva dostal kouč od vedenia klubu plnú dôveru a v zime si k nemu na lavičku prisadol ako asistent Richard Slezák, predtým asistent trénera bratislavského Interu. Tím sa im však nepodarilo prebrať a po prvom kole nadstavby požiadal tréner Cifranič o ukončenie spolupráce. Klub mu vyhovel a na lavičku zasadol 27-ročný nemecký kormidelník Kohler. Ten odtrénoval päť stretnutí s bilanciou 1 výhra, 2 remízy a 2 prehry s negatívnym skóre 5:9. Po štvorgólovej prehre v Senici však prišlo opäť k zmene a mladý Nemec už nie je dočasným trénerom AS.



Ako informoval portál profutbal.sk, zmena by však mala byť len formalitou. Tréner Kohler totiž ešte nemá najvyššiu trénerskú licenciu, ktorú je pre funkciu hlavného trénera vo fortunaligovom mužstve nutné minimálne študovať. Hoci podľa klubových informácií by mal byť čerstvo prijatý na štúdium EURO PRO licencie v Nemecku, administratívne sa to zatiaľ nepodarilo doriešiť na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ). Situácia sa preto bude v Trenčíne ešte riešiť začiatkom týždňa, v zápase klub viedol s visačkou hlavného trénera opäť Cifranič. „Bola to moja povinnosť, stále som s klubom zmluvne viazaný. Vždy som hovoril, že ak bude v mojich silách pomôcť, tak to urobím. Vznikla táto situácia a zobral som to na seba. Videl som všetky zápasy a poznal formu mužstva. Uvidíme, čo bude teraz ďalej. Už pri svojom odchode som sa dohodol s generálnym manažérom, že si po určitej dobe sadneme a preberieme niektoré veci,“ priblížil na pozápasovej tlačovej konferencii svoj pohľad Vladimír Cifranič. AS klesol už veľmi hlboko do zostupových vôd, predposledná jedenásta priečka by znamenala na konci sezóny baráž o zotrvanie medzi elitou proti druhému celku druhej najvyššej súťaže.