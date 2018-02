Valverde vyhral Okolo Abú Zabí, Juraj Sagan skončil na 70. mieste

Okolo Abú Zabí - 5. etapa /Al Ain - Jebel Haffet, 167 km/:



1. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) 4:38:47 h, 2. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) rovnaký čas ako víťaz, 3. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) +15 s, 4. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe), 5. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb), 6. Davide Formolo (Tal./Bora-Hansgrohe) všetci +37 s, 7. Niklas Eg (Dán./Trek-Segafredo) +47, 8. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates), 9. Rui Costa (Portug./UAE Team Emirates), 10. Antwan Tolhoek (Hol./LottoNL-Jumbo) +55, ..., 72. Juraj SAGAN +7:45 min, 126. Erik BAŠKA (obaja SR) +15:01



Konečné poradie po 5. etape:



1. Valverde 16:00:01 h, 2. Kelderman +17 s, 3. Lopez +29, 4. Alaphilippe +31, 5. Majka +45, 6. Formolo +1:13, ..., 70. J. SAGAN +10:26, 123. BAŠKA +17:06

Abú Zabí 25. februára (TASR) - Španielsky cyklista Alejandro Valverde sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Abú Zabí. Tridsaťsedemročný jazdec tímu Movistar spečatil svoje prvenstvo triumfom v nedeľňajšej záverečnej 5. etape, ktorá merala 167 km a viedla z Al Ain do Jebel Haffet. V koncovke sa presadil pred Kolumbijčanom Miguelom Angelom Lopezom (Astana), tretí skončil s 15-sekundovým odstupom Francúz Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors). Slovenský cyklista Juraj Sagan finišoval na 72. mieste so stratou 7:45 minút na víťaza, Erik Baška bol 126. (+15:01).Valverde v celkovom poradí predstihol druhého Holanďana Wilca Keldermana z tímu Sunweb o 17 sekúnd, tretí skončil v konečnej klasifikácii Lopez (+29 s). Pre skúseného Španiela to bolo druhé tohtosezónne víťazstvo, dominoval aj na pretekoch Okolo Valencie. Juraj Sagan obsadil v celkovom poradí 70. priečku, Baška skončil na 123. mieste.