Van Riemsdyk po operácii ramena už Caroline v play off nepomôže

Raleigh 5. mája (TASR) - Finalista Východnej konferencie play off zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes sa v záverečných bojoch o Stanley Cup 2018/2019 musí zaobísť bez služieb obrancu Trevora van Riemsdyka, ktorý je po operácii ramena.



Generálny manažér klubu Don Waddell podľa espn.com uviedol, že 27-ročný hokejista podstúpil operáciu ľavého ramena a čaká ho 4 až 6 mesačné liečenie. Hurricanes povolali Jakea Beana z farmárskeho tímu Charlotte z AHL.



Van Riemsdyk sa zranil v druhom zápase druhého kola proti New Yorku Islanders. V tohtoročných vyraďovacích bojoch odohral deväť duelov bez bodového zápisu. Carolina zmietla "ostrovanov" v štyroch dueloch a vo svojej prvej účasti v play off od roku 2009 postúpila do konferenčného finále. V prvom kole vyradili zverenci Roda Brind'Amoura v siedmich zápasoch obhajcu Washington Capitals.