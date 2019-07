Vavro je definitívne hráčom Lazia Rím, podpísal päťročnú zmluvu

O bývalého hráča MSK Žilina sa zaujímali aj anglické kluby West Ham a Watford.

Rím 5. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro skompletizoval svoj prestup z FC Kodaň do Lazia Rím. Po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísal s účastníkom Serie A päťročný kontrakt. Informovala o tom oficiálna webstránka talianskeho klubu.



Vedenie dánskeho majstra sa už predtým dohodlo s Laziom na podmienkach prestupu 23-ročného stopéra. Podľa talianskych médií mala byť prestupová čiastka pôvodne na úrovni 12,5 milióna eur, no "biancocelesti" ju dokázali znížiť na 10 miliónov, plus ďalších 1,5 milióna eur pôjde do Kodane v podobe bonusov.



O bývalého hráča MSK Žilina sa zaujímali aj anglické kluby West Ham a Watford, no napokon zakotvil v Laziu. To skončilo v uplynulej sezóne Serie A na ôsmom mieste a vyhralo Taliansky pohár, čím si zabezpečilo účasť v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2019/2020.



Vavro má na konte päť štartov a jeden presný zásah v reprezentačnom A-tíme. Do Kodane prišiel v roku 2017 zo Žiliny, za dánsky klub odohral 61 zápasov (1 gól).