VC Bahrajnu vyhral Sebastian Vettel

Výsledky VC Bahrajnu (57 kôl, 1 kolo - 6,299 km, spolu, spolu 308,2 km): 1. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari), 2. Valtteri Bottas Fín./Mercedes) +0,699 s., 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +6,512, 4. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso) +1:02,234 min., 5. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:15,046, 6. Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport) 1:39,024, 7. Fernando Alonso (Šp./McLaren), 8. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren) 9. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber), 10. Esteban Ocon (Fr./Force India) 11. Carlos Sainz (Šp./Renault), 12. Sergio Perez (Mex./Force India), 13. Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso), 14. Charles Leclerc (Mon./Sauber), 15. Romain Grosjean (Fr./Haas), 16. Lance Stroll (Kan./Williams), 17. Sergej Sirotkin (Rus./Williams) všetci + 1 kolo

nedokončili preteky: Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull), Max Verstappen (Hol./Red Bull), Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari)

Priebežné poradie MS: 1. Vettel (Nem./Ferrari) 50 bodov, 2. Hamilton (V. Brit./Mercedes) 33, 3. Bottas (Fín./Mercedes) 22, 4. Alonso (Šp./McLaren) 16, 5. Räikkönen (Fín./Ferrari) 15, 6. Hülkenberg 14 (Nem./Renault Sport)

Pohár konštruktérov:



1. Ferrari 65 bodov, 2. Mercedes 55, 3. McLaren Renault 22, 4. Red Bull Racing Tag Heuer 20, 5. Renault 15, 6. Scuderia Toro Rosso Honda 12, 7. Haas Ferrari 10, 8. Sauber Ferrari 2, 9. Force India Mercedes 1, 10. Williams Mercedes 0



Sachir 8. apríla (TASR) - Nemecký pilot Sebastian Vettel na Ferarri sa stal víťazom Veľkej ceny Bahrajnu, druhého podujatia seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. S minimálnou stratou prišiel do cieľa druhý Fín Valtteri Bottas na Mercedese, tretí bol jeho tímový kolega Lewis Hamilton. Pre Vettela to bol v jeho jubilejnej 200. veľkej cene F1 štvrtý triumf v Bahrajne a 49. celkovo a s plným počtom bodov je priebežným lídrom MS.Víťaz kvalifikácie Vettel si na štarte udržal prvú priečku, ale zaujímavé situácie nastali za ním. Bottas pripravil Kimiho Räikkönena o druhé miesto a krátko na to Max Verstappen síce pripravil Hamiltona o 10. pozíciu, ale pre defekt napokon odstúpil. Neúspech Red Bullov onedlho dokonal Daniel Ricciardo, ktorého monopost sa náhle vypol. Na prvom mieste jazdiaci Vettel šiel do boxov v 19. kole, vrátil sa na štvrtej priečke v čase, keď na líderských pozíciách jazdili Hamilton a Bottas. Vettel sa v 25. kole zavesil za Hamiltona a v nasledujúcom sa pred neho dostal a postupne zvyšoval náskok. Hamilton sa z boxov vrátil so stredne tvrdými pneumatikami a postupne útočil na najvyššie priečky. V 36. kole sa preteky skončili pre Räikkönena, ktorý predčasne odišiel z boxov, na čo doplatil aj zranený mechanik, ktorého Fín trafil ľavým zadným kolesom a so zlomenou nohou ho previezli do nemocnice. V závere pretekov sa súboj o celkové prvenstvo zúžil na Vettela s Bottasom. Nemecký pretekár dal poriadne zabrať svojim pneumatikám, ale tie vydržali až do cieľa a napokon udržal atakom Bottasa aj v DRS zóne. Tretí finišoval Brit Lewis Hamilton so stratou vyše 6 sekúnd. Veľkú radosť zo zvyčajne nepopulárneho 4. miesta mali v tíme Toro Rosso zásluhou Pierrea Gaslyho.hlasy (Sport1):