Veľkú cenu Kanady vyhral Hamilton, Vettel druhý po penalizácii

Hlasy (Sport 2):



Lewis Hamilton, víťaz: "Ďakujem svojmu tímu za skvelé úsilie po problémoch s motorom. Toto však nie je cesta, akou chcem vyhrávať. Pri tom nešťastnom momente s Vettelom sme skoro kolidovali. Ja som išiel do zákruty normálne, ale keď sa vraciate na trať, nemali by ste sa vrátiť priamo do pretekárskej línie. Na trati bolo horúco, bolo to náročné najmä na brzdy. Všetci sme sa trápili s teplotou pneumatík, ja som sa snažil byť čo najbližšie k Vettelovi. Ďakujem za podporu všetkým fanúšikom."



Sebastian Vettel, 2. miesto: "Užil som si preteky a publikum. Vidieť toľko fanúšikov, najmä v 10. zákrute, bolo skvelé. Lewis bol asi rýchlejší, ale držal som sa pred ním. Ľudia by nemali bučať na Lewisa, on na mňa nezaútočil."



Charles Leclerc, 3. miesto: "Som spokojný so svojím výkonom. Dnes sme boli veľmi rýchli. Som však sklamaný, pretože sme pracovali tvrdo a myslím si, že Sebastian si zaslúžil víťazstvo. Verím, že naďalej budeme tvrdo pracovať a to víťazstvo príde. Bolo ťažké naháňať Vettela s Hamiltonom, možno som aj trochu veril v pomoc safety car."



Výsledky VC Kanady (70 kôl, 1. kolo - 4,361 km, celkovo 305,3 km):



1. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) 1:14,342 hod., 2. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +3,658 sek., 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +4,696, 4. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +51,043, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +57,655, 6. Daniel Ricciardo (Aus./Renault), 7. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 8. Pierre Gasly (Fr./Red Bull), 9. Lance Stroll (Kan./Racing Point), 10. Daniil Kvjat (Rus./Toro Rosso), 11. Carlos Sainz (Šp./McLaren), 12. Sergio Pérez (Mex./Racing Point), 13. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 14. Romain Grosjean (Fr./Haas), 15. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) všetci + 1 kolo, 16. George Russell (V. Brit./Williams), 17. Kevin Magnussen (Dán./Haas) obaja + 2 kolá, 18. Robert Kubica (Poľ./Williams) + 3 kolá.



Nedokončili: Lando Norris (V.Brit./McLaren), Alexander Albon (V. Brit./Toro Rosso)



Priebežné poradie: 1. Hamilton 162 bodov, 2. Bottas 133, 3. Vettel 100, 4. Verstappen 88, 5. Leclerc 72, 6. Gasly 36, 7. Sainz 18, 8. Ricciardo 16, 9. Magnussen 14, 10. Perez 13, 11. Räikkönen 13, 12. Norris 12, 13. Hülkenberg 12, 14. Kvjat 10, 15. Albon 7, 16. Stroll 6, 17. Grosjean 2, 18. Giovinazzi 0, 19. Russell 0, 20. Kubica.

Montreal 9. júna (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Kanady, siedmom podujatí seriálu MS F1 a pripísal pre svoj tím siedmy triumf v sezóne. Ako prvý síce prešiel cieľovou rovinkou Sebastian Vettel na Ferrari, ten však mal už vopred avizovaný 5-sekundový trest, pre ktorý skončil druhý. Tretiu priečku obsadil Vettelov tímový kolega Monačan Charles Leclerc.Aj na siedmom podujatí sezóny sa tak z triumfu tešil jazdec Mercedesu, pre Hamiltona to bolo piate víťazstvo v sezóne a už siedmy triumf v Kanade. Zároveň ním zvýšil náskok na čele priebežného poradia.Zahrievacie kolo prinieslo problémy Hamiltona, ktorého monopost vyrazil veľmi pomaly, no Mercedes stihol včas vyriešiť problém. Úvodné kilometre nepriniesli zmenu na popredných priečkach a pretekári si udržali svoje pozície z kvalifikácie. V pomerne pokojnom úvode pretekov zaujalo zlomené zadné koleso Norrisa, ktorý odstúpil v 8. kole. Líder Vettel zamieril do boxov v 26. kole a po prezutí najbližších konkurentov sa vrátil na prvú priečku. Od 37. kola pútal pozornosť súboj Ricciarda s Bottasom o 5. priečku, ktorý napokon lepšie dopadol pre Fína. Hamilton sa postupne dostal za Vettela, ktorý mal v 48. kole problém v dvojitej zákrute, avšak dokázal sa udržať pred Hamiltonom. Traťoví komisári mu však dodatočne udelili 5-sekundovú penalizáciu. V závere pretekov zaujal Valtteri Bottas, ktorý vytvoril nový traťový rekord.Seriál F1 bude pokračovať 23. júna Veľkou cenou Francúzska.