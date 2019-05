Veľvyslanectvo USA pozýva do stanu na Hlavnej v Košiciach

Vrcholom piatkového večera bude priamy prenos na obrazovkách zo súboja hokejových majstrovstiev sveta Slovensko – USA.

Košice 10. mája (TASR) – Hokejové zážitky, zábavu aj informácie o vízach či výmenných programoch ponúka stan, ktorý si veľvyslanectvo USA v SR rozložilo od piatku do nedele (12. 5.) pri soche Immaculata na Hlavnej ulici v Košiciach. Vrcholom piatkového večera bude priamy prenos na obrazovkách zo súboja hokejových majstrovstiev sveta Slovensko – USA.



"Podujatie je pre fanúšikov zo všetkých krajín, ale hlavne pre Slovákov. Prišli sme sem, lebo všetci žijeme hokejom a vieme, že USA a Slovensko sú na ľade súpermi, ale spolu sme v jednom tíme - v tíme Freedom (Sloboda) a spája nás odvaha byť slobodnými," povedal pre TASR hovorca amerického veľvyslanectva Griffin Rozell.



Ambasáda chce aj takto osláviť viac ako 100 rokov vzťahov a spolupráce medzi oboma krajinami a nadviazať na tohtoročné 30. výročie novembrovej revolúcie, ktorá vo vtedajšom Československu zvrhla totalitný režim.



Návštevníci sa môžu dozvedieť informácie o výmenných programoch pre študentov, učiteľov či odborníkov, možnostiach zafinancovať aktivity cez grantový program či tipoch na dovolenku v USA.



Súčasťou programu sú zábavné aktivity pre deti i dospelých, maľovanie na tvár, hokejová videohra, športový kvíz a hostia, medzi ktorými bude v piatok podvečer aj známy slovenský youtuber Gogo. V nedeľu bude možné pozerať prenos hokejového zápasu USA - Francúzsko.



Podujatie trvá v sobotu od 13.00 do 19.00 h a v nedeľu od 11.00 do 14.30 h.