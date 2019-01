Verstappen si odpyká trest ako pozorovateľ počas pretekov Formuly E

Verstappena nahneval incident zo 44. kola novembrovej VC Brazílie. Ocon, ktorý zaostával o jedno kolo, sa s ním pustil do súboja a vrazil do neho.

Berlín 12. januára (TASR) – Jazdec tímu F1 Red Bull Racing Max Verstappen si odpyká trest za sotenie Estebana Ocona z tímu Force India počas novembrovej Veľkej ceny Brazílie. Štvrtý jazdec celkového poradia v roku 2018 musel v rámci “verejnoprospešných prác“ stráviť čas s komisármi ako pozorovateľ počas sobotňajších pretekov Formuly E v marockom Marrákeši. Podľa Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) je tento kroku súčasťou vzdelávania jazdcov.



Verstappena nahneval incident zo 44. kola novembrovej VC Brazílie. Ocon, ktorý zaostával o jedno kolo, sa s ním pustil do súboja a vrazil do neho. Maršali potrestali Ocona 10-sekundovým zastavením v boxoch. Dvadsaťjedenročný pilot Red Bullu, ktorý smeroval za jasným triumfom, dostal "hodiny", prepadol sa z prvého miesta na druhé, na ktorom nakoniec prišiel do cieľa so stratou 1,5 sekundy na víťazného Lewisa Hamiltona z Mercedesu. S poškodeným podvozkom nemal šancu Brita ohroziť. Holanďan ešte v kokpite krátko po opustení trate počastoval rivala nadávkami, ktoré zopakoval aj v prvom hodnotení bezprostredne po pretekoch. Ocon nakoniec obsadil 14. priečku. Informovala agentúra DPA.