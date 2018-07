FORMULA 1: Vettel zvíťazil na VC Veľkej Británie

Výsledky VC Veľkej Británie (52 kôl, 1 kolo - 5,891 km, spolu: 306,2 km):



1. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) 1:27:29,784 h,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +2,264 s,

3. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +3,652,

4. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +8,883,

5. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) +9,500,

6. Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport) +28,220,

7. Esteban Ocon (Fr./Force India) +29,930,

8. Fernando Alonso (Šp./McLaren) +31,115,

9. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +33,188,

10. Paul Gasly (Fr./Toro Rosso) +34,129,

11. Sergio Perez (Mex./Force India) +34,708,

12. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren) +35,774,

13. Lance Stroll (Kan./Williams) +38,106,

14. Sergej Sirotkin (Rus./Williams) +48,113



nedokončili: Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso), Charles Leclerc (Mon./Sauber), Marcus Ericsson (Švéd./Sauber), Carlos Sainz (Šp./Renault), Romain Grosjean (Fr./Haas), Max Verstappen (Hol./Red Bull)



priebežné poradie (po 10 z 21 pretekov): 1. Vettel 171 bodov, 2. Hamilton 163, 3. Räikkönen 116, 4. Ricciardo 106, 5. Bottas 104, 6. Verstappen 93, 7. Hülkenberg 42, 8. Alonso 40, 9. Magnussen 39, 10. Sainz 28, 11. Ocon 25, 12. Perez 23, 13. Gasly 19, 14. Leclerc 13, 15. Grosjean 12, 16. Vandoorne 8, 17. Stroll 4, 18. Ericsson 3, 19. Hartley 1, 20. Sirotkin



Pohár konštruktérov: 1. Ferrari 287 bodov, 2. Mercedes 267, 3. Red Bull Racing Tag Heuer 199, 4. Renault 70, 5. Haas Ferrari 51, 6. Force India Mercedes 48, 7. McLaren Renault 48, 8. Scuderia Toro Rosso Honda 20, 9. Sauber Ferrari 16, 10. Williams Mercedes 4



Hlasy (zdroj: Sport2):

Silverstone 8. júla (TASR) - Nemecký pretekár Sebastian Vettel na Ferrari triumfoval na Veľkej cene Veľkej Británie, desiatom podujatí seriálu MS Formuly 1.Víťaz kvalifikácie Lewis Hamilton na Mercedese sa na domácom podujatí umiestnil na 2. priečke, tretí skončil ďalší z jazdcov Ferrari Kimi Räikkönen. Pre Vettela je to štvrté víťazstvo v sezóne, vďaka ktorému navýšil svoj náskok na čele priebežného poradia na osem bodov pred druhým Hamiltonom.Pre Hamiltona sa jeho domáca Veľká cena začala veľmi zle. Už v prvej zákrute ho predbehol Vettel a krátko na to ho odzadu trafil Räikkönen. Brit sa následne prepadol až na 17. priečku, no stíhacou jazdou sa postupne vrátil na vysoké pozície. Räikkönen dostal 10-sekundovú penalizáciu a aj on musel postupne predbehnúť viacerých jazdcov. V 21. kole bol v boxoch Vettel, tesne, ale predsa sa stihol vrátiť pred Hamiltona. Brit jazdil rýchle kolá, doťahoval sa na Vettela, no dôležitý moment prinieslo 32. kolo. V ňom sa Marcusovi Ericssonovi neotvorilo zadné krídlo, vo veľkej rýchlosti vletel do bariéry, no z nebezpečne vyzerajúcej nehody vyviazol bez viditeľných zranení. Na trať prišiel safety car, Verstappen s Räikkönenom to využili na prezutie a obaja v krátkom slede predviedli dva vzájomné predbiehacie manévre. Kolízia Grosjeana so Sainzom však vrátila bezpečnostné vozidlo na trať. Po dvojnásobnom reštarte sa štvorica Bottas, Vettel, Hamilton, Räikkönen ocitla v tesných odstupoch, no s výrazným náskokom na zvyšok pretekárov. Päť kôl pred koncom sa Vettel v tesnom súboji dostal pred Bottasa. Fín sa v závere trápil, prepadol sa až na 4. miesto. Vettel si už víťazstvo nenechal vziať, svoju druhú pozíciu si ubránil aj Hamilton pred Räikkönenom.Seriál F1 bude pokračovať jedenástym podujatím v nedeľu 22. júla, keď je na programe Veľká cena Nemecka.Sebastian Vettel, víťaz:Lewis Hamilton, 2. miesto:Kimi Räikkönen, 3. miesto: