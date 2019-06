Vettelov tím sa neodvolá voči trestu, zvažuje žiadosť o preskúmanie

Vo Ferrari naďalej zbierajú dôkazy vo svoj prospech a zvažujú, že požiadajú o preskúmanie incidentu.

Montreal 13. júna (TASR) - Tím Ferrari sa napokon neodvolá proti päťsekundovému trestu, ktorý odsunul nemeckého pilota Sebastiana Vettela na druhé miesto na nedeľňajšej Veľkej cene Kanady F1. Pôvodne to plánoval, ale podľa informácií BBC už informoval Medzinárodnú automobilovú federáciu (FIA), že k tomu nepristúpi do štvrtkového termínu.



Vettel finišoval prvý, no podľa stewardov sa 22 kôl pred cieľom vrátil na trať nebezpečným spôsobom, čím prinútil Brita Lewisa Hamiltona na Mercedese k únikovému manévru. Penalizácia vyniesla na prvé miesto obhajcu titulu a lídra šampionátu.



Vo Ferrari naďalej zbierajú dôkazy vo svoj prospech a zvažujú, že požiadajú o preskúmanie incidentu. Niektoré situácie totiž podľa pravidiel FIA nepodliehajú možnosti odvolať sa a odlišný výklad by dal talianskemu tímu šancu zabojovať proti verdiktu. O preskúmanie sa dá požiadať štrnásť dní od pretekov.