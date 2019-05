VIDEO: Klopp o Messim: Nezastaviteľný, Valverde: On bol rozdiel

Barcelona 2. mája (TASR) - Prvý diel očakávaného semifinále Ligy majstrov 2018/2019 medzi Barcelonou a Liverpoolom nesklamal. Naplnili sa očakávania fanúšikov o výbornom futbale a po víťazstve 3:0 má FCB výbornú pozíciu do odvety na Anfielde, ktorá sa bude hrať v utorok 7. mája. Na Camp Nou sa proti bývalému klubu presadil uruguajský útočník Luis Suarez a dvoma gólmi v záverečnej štvrťhodinke "The Reds" zostrelil Argentínčan Lionel Messi.Minuloročný neúspešný finalista dokázal pred vyše 98-tisícovou návštevou odohrať viac ako vyrovnanú partiu, čerstvého španielskeho majstra miestami zatlačil, vybuchol ale v koncovke, hoci mal niekoľko výborných šancí. Zlyhali však Mohamed Salah, Sadio Mane aj James Milner, ktorých nebezpečné strely často skvele zlikvidoval nemecký brankár Marc-Andre ter Stegen. Najmä Salahov pokus do žrde v stopercentnej šanci v závere symbolizoval streleckú nemohúcnosť hostí.Po zápase sa opäť najviac hovorilo o Messim. Tridsaťjedenročný útočník najprv doviedol do prázdnej brány odrazenú loptu od hornej žrde po strele Suareza v 75. minúte. V 82. minúte potom z vyše 25 metrov z priameho kopu po dvojkrokovom rozbehu vymietol šibenicu bezmocného brankára Alissona a stanovil skóre. Dal už 11., resp. 12. gól v LM v tejto sezóne. Krásny gól z priameho kopu bol už jeho jubilejným 600. v drese Kataláncov. Dosiahol ho symbolicky na deň presne po štrnástich rokoch, čo sa za Barcelonu presadil prvýkrát 1. mája 2005 proti Albacete.Messi vyhral LM už štyrikrát, hlad po ďalších tituloch v nej mu však stále nechýba. Pred odvetou si ale zachováva nadhľad.citovala agentúra AP Messiho, ktorý zhodnotil aj duel:Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp po zápase potvrdil, že Messi bol nezastaviteľný.citovala agentúra AFP Nemca, ktorý sa po exportnej strele Messiho do pravej šibenice sám neudržal obdivného úsmevu na adresu súpera.Góly Messiho označil za kľúčový faktor aj tréner domácich Ernesto Valverde.povedal lodivod domácich, ktorý zostáva pred odvetou opatrný: