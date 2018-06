Vieira skončil v New Yorku, v novej sezóne povedie OGC Nice

Štyridsaťjedenročný rodák zo senegalského Dakaru sa dohodol s Nice na trojročnom kontrakte.

New York 11. júna (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Patrick Vieira skončil na pozícii trénera FC New York City. Niekdajší kapitán Arsenalu Londýn odchádza zo zámorskej Major League Soccer (MLS) a v novej sezóne povedie hráčov OGC Nice vo francúzskej Ligue 1.



Štyridsaťjedenročný rodák zo senegalského Dakaru sa dohodol s Nice na trojročnom kontrakte. "Ďakujem za príležitosť trénovať tento skvelý klub. Rozhodnutie opustiť New York bolo pre mňa a moju rodinu skutočne ťažké. Naši fanúšikovia boli veľmi vášniví a bol to pre mňa veľký zážitok. Ďakujem všetkým, ktorí stáli za nami každý deň," citoval portál espn.com Vieiru, ktorý viedol FC New York City od roku 2016.



S francúzskym koučom odchádzajú do Nice aj jeho asistenti Christian Lattanzio, Kristian Wilson a Matt Cook. Všetci traja boli členmi jeho realizačného tímu aj pri práci s mladými hráčmi Manchestru City na začiatku Vieirovej trénerskej kariéry v anglickom klube.