Viktoria Plzeň získala český titul

HET liga - 29. kolo:



MFK Karviná – Baník Ostrava 0:0



/za domácich M. Janečka celý zápas + ŽK - za hostí M. Hlinka celý zápas/







Zbrojovka Brno – Vysočina Jihlava 0:0



/za hostí M. Rakovan odchytal celý zápas, J. Urblík do 78. min., M. Keresteš od 89. min./







1. FC Slovácko – Fastav Zlín 1:1 (1:0)



Góly: 26. Sadílek - 78. Železník (z 11 m)



/za hostí R. Matejov odohral celý zápas/







Slavia Praha – FK Jablonec 1:3 (0:3)



Góly: 83. Sýkora - 13. POVAŽANEC, 19. Chramosta, 30. Trávník



/za domácich M. Stoch odohral celý zápas, J. Hromada nastúpil v 76. min. - za hostí J. Považanec do 89. min. + 1 gól/







Viktoria Plzeň – FK Teplice 2:1 (1:0)



Góly: 24. Krmenčík, 61. Petržela - 85. Vaněček



/za domácich odchytal zápas M. Kozáčik, P. Hrošovský celý zápas, M. Bakoš nastúpil v 82. min./







FK Mladá Boleslav – Dukla Praha 1:0 (1:0)



Gól: 22. Komličenko



/za domácich M. Polaček odchytal celý zápas, L. Pauschek celý zápas - za hostí M. Hruška odchytal celý zápas, F. Bílovský do 61. min./







Sparta Praha – Sigma Olomouc 1:0 (0:0)



Gól: 46. Šural, ČK: 38. Vepřek (Sigma)



/za domácich L. Štetina odohral celý zápas + ŽK/







Slovan Liberec – Bohemians Praha 1:0 (0:0)



Gól: 61. Půlkrab



Praha 19. mája (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň získali v sobotu piaty majstrovský titul v klubovej histórii a zahrajú si skupinovú fázu Ligy majstrov 2018/2019. Definitívne o tom rozhodlo o ich víťazstvo 2:1 v predposlednom 29. kole HET ligy doma nad Teplicami. V mužstve trénera Pavla Vrbu sa z titulu teší aj slovenské trio Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Marek Bakoš.majú kolo pred koncom nedostihnuteľný 7-bodový náskok pred druhou Slaviou Praha.Boj o druhé miesto a predkolo LM si skomplikovala Slavia Praha, ktorá doma prehrala s Jabloncom 1:3. V drese hostí sa gólom prezentoval aj slovenský legionár Jakub Považanec.sú kolo pred koncom druhí, tretí Jablonec na nich stráca 3 body. V priamom súboji o pohárové miestenky vyhrala Sparta Praha na Letnej nad Olomoucom 1:0. Do druhej ligy vypadlo Brno, ktorému domáca bezgólová remíza s Jihlavou nestačila.