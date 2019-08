ViOn Zlaté Moravce posilnil skúsený Sloboda

Príchodom Slobodu a Šveca ešte ViOn nezatvára na prestupovom trhu dvere.

Zlaté Moravce 17. augusta (TASR) - Futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble posilnil skúsený stredopoliar Anton Sloboda, ktorý naposledy pôsobil v Spartaku Trnava. S vedením aktuálne šiesteho tímu fortunaligovej tabuľky sa dohodol na ročnom kontrakte. Klub o tom informoval v tlačovej správe.



Tridsaťdvaročný stredopoliar patril v majstrovskej sezóne k pilierom Spartaka, neskôr svoje kvality potvrdil aj na ceste za triumfom v Slovnaft Cup-e. Rodák z Považskej Bystrice je po návrate ofenzívneho univerzála Jakuba Šveca v aktuálnom týždni druhou akvizíciou pre tím trénera Karola Praženicu. "Sloboda je hráč, ktorý by nám mal pomôcť. Tešíme sa, že sme dokázali nájsť spoločnú reč. Verím, že svoje kvality potvrdí a bude pre nás pomoc. Ako som videl a ako ho poznám z minulosti, mal by byť posilou," uviedol pre web ViOn-u hlavný trénerobv Zlatomoravčanov Karol Praženica.



Jeho zverenci majú za sebou štyri kolá, v ktorých nazbierali šesť bodov. Bývalý futbalista Ružomberka, Viktorie Žižkov či poľského Podbieskidzie svojich nových spoluhráčov sledoval pozorne. "Šesť bodov je slušný výsledok. Škoda prehratého zápasu s Dunajskou Stredou. Minimálne bod si chlapci zaslúžili. Absolvoval som s nimi niekoľko tréningových jednotiek. S niektorými sa poznám osobne ešte z predchádzajúcich pôsobení. Môžem povedať, že sa tu vytvorila výborná partia. Ak dokážeme preniesť dobrú atmosféru z kabíny na ihrisko, k tomu budeme všetci naplno pracovať pre mužstvo, tak som presvedčený, že môžeme byť úspešní. Nemám prehnané ambície, verím, že budeme atakovať hornú polovicu tabuľky," vyhlásil Sloboda.



Po skončení zmluvy v malom Ríme mal niekoľko ponúk zo zahraničia. Pár dní strávil na skúške v rakúskom Sturme Graz, z ktorého sa mu ozval jeho bývalý tréner Nestor El Maestro. Keďže sa poznajú veľmi dobre, nešlo o klasickú skúšku, skôr o fyzickú a zdravotnú. Angažmán mu zhatil problém s preplneným stredom poľa. Nutnosťou bol odchod jedného hráča. Vzhľadom na platnosť kontraktov sa to neuskutočnilo. "S ViOn-om sme boli v kontakte už viac ako mesiac cez generálneho manažéra Mareka Ondrejku. Poznáme sa z čias v Trnave. Práve od neho prišiel podnet, aby som prišiel do Zlatých Moraviec. Dohodli sme sa, že ak mi nevyjde zahraničie, prijmem jeho ponuku. Nakoľko žiadna z možností nebola taká zaujímavá, aby som opustil Slovensko, rozhodol som sa upísať ViOn-u."



Príchodom Slobodu a Šveca ešte ViOn nezatvára na prestupovom trhu dvere. "Ak všetko pôjde ako má, nie sú to posledné mená v našom mužstve. Po zranení Tkáča aktuálne pracujeme na hrotovom útočníkovi. To je pre nás priorita číslo jeden," uviedol generálny manažér Marek Ondrejka. Sloboda bude trénerovi Praženicovi k dispozícii už na sobot§ajším duel s Pohroním (19.00).