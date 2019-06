Višňovského navrhli do Výkonného výboru SZĽH

V prípade zvolenia nahradí bývalého spoluhráča z reprezentácie a Los Angeles Kings Jozefa Stümpela.

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) navrhla Ľubomíra Višňovského do Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ako zástupcu hráčov. Voľby prezidenta SZĽH a ôsmich členov VV sa uskutočnia na kongrese 26. júna.



"Teraz prišiel čas, keď hlas hráčov vo Výkonnom výbore SZĽH musí byť počuť viac ako doteraz, preto sme sa rozhodli nominovať na tento post Ľubomíra Višňovského. Kluby pred tromi rokmi vybrali do Výkonného výboru SZĽH práve kandidáta hráčskej asociácie. Verím, že aj teraz budú kluby rešpektovať nomináciu hráčskej asociácie a dajú svoj hlas Ľubovi Višňovskému, keďže táto pozícia vo Výkonnom výbore SZĽH patrí hráčom," vysvetlil prezident SIHPA Oliver Pravda.



Podľa pravidiel jeden z ôsmich členov VV SZĽH musí byť zástupca hráčov. "Veľmi si vážim dôveru a nomináciu zo strany hráčskej asociácie. Otvorene si pýtam dôveru klubov, pretože som pripravený v spolupráci so SIHPA naplno zastávať túto pozíciu a pretaviť moje skúsenosti zo zámoria v prospech hráčov a v prospech slovenského hokeja," uviedol Višňovský.



V prípade zvolenia nahradí bývalého spoluhráča z reprezentácie a Los Angeles Kings Jozefa Stümpela. "Ďakujem SIHPA za doterajšiu podporu a spoluprácu a rešpektujem rozhodnutie hráčskej asociácie, že navrhne ako zástupcu hráčov Ľubomíra Višňovského. V budúcnosti som samozrejme hráčskej asociácii pripravený aj naďalej pomáhať," vyhlásil Stümpel v tlačovej správe.