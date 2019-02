Višňovský o Vlhovej bronze: Peťa je naše zlatíčko, ešteže ju máme

Ľubomír Višňovský, bývalý hokejový reprezentant, držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS (1-1-1): "Ešteže ju máme, zlatíčko naše. Teším sa z tohto jej úspechu a srdečne blahoželám Peti a celému jej tímu. Klobúk dole pred ňou a pred jej rodičmi, ktorí musia byť na ňu veľmi pyšní. Je to neuveriteľné, že máme takéhoto športovca. Hlavne, aby jej vydržalo zdravie.



Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi: "Všetci sme Peti fandili, ona nás opäť potešila a zapísala sa do histórie. Je to úžasné, že si udržuje takúto formu. Tieto úspechy možno doceníme až neskôr, keďže teraz sme 'nabažení' jej medailami. Prevláda vo mne veľká hrdosť a radosť."



Jana Gantnerová-Šoltýsová, bývala reprezentantka v lyžovaní: "Je to fantastický úspech. Peťa mala dnes aj športové šťastie a je úžasné, že skompletizovala svoju medailovú zbierku na majstrovstvách sveta."



Dušan Galis, bývalý slovenský futbalový reprezentant, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport: "Ľudia boli plní očakávaní či sa dostane medzi prvú trojku a dokázala to! Potvrdila, že je lyžiarka svetového formátu a pre Slovensko robí neuveriteľnú reklamu. Aj pre slovenské lyžovanie robí neskutočne veľa a treba si to vážiť. Myslím si, že aj keď nevyhrala, pre slovenských športovcov je aj prvá trojka veľký úspech, najmä v takej silnej konkurencii."



Ohlasy médií po slalome: Duel Shiffrinová - Vlhová pre Američanku

AP: "Shiffrinová bojovala s ochorením, no napriek tomu zvíťazila štvrtýkrát v slalome MS v sérii. Slovenka Petra Vlhová si odniesla bronzovú medailu."



ESPN: "Mikaela Shiffrinová prekonala ochorenie a opäť ovládla slalom. Po druhej jazde padla vyčerpaním do snehu."



idnes.cz: "Američanka Shiffrinová je štvrtýkrát za sebou majsterkou sveta v slalome, Slovenka Petra Vlhová ziskom bronzu skompletizovala svoju medailovú zbierku."



kurier.at - "Shiffrinová napriek prechladnutiu fenomenálna! Američanka obhájila titul svetovej šampiónky, v Are predbehla Švédku Swenn-Larssonovú a Slovenku Vlhovú."



gazzeta.it - "Očakávaný duel medzi Shiffrinovou a Vlhovou vyhrala 23-ročná Američanka, Slovenka sa musí uspokojiť s bronzom."



sport.cz: "Američanka Mikaela Shiffrinová potvrdila vďaka skvelej druhej jazde, že je slalomárska kráľovná a ako prvá v histórii vyhrala na MS niektorú z disciplín štyrikrát po sebe. Slovenka Petra Vlhová skompletizovala tretím miestom svoju medailovú zbierku vo švédskom Are."



Eurosport: "Senzačná Mikaela Shiffrinová predviedla pozoruhodnú druhú jazdu a má štvrtý titul. Švajčiarka Wendy Holdenerová viedla po 1. kole, no na začiatku druhého spravila veľkú chybu a prišla o pódium i prvú desiatku. Vyťažila z toho Petra Vlhová, ktorá v 2. kole vynaložila obrovské úsilie, aby dotiahla stratu z prvého."



L'Equipe: "Nedotknuteľná Mikaela! V 2. kole doslova lietala a získala štvrtý titul. Keď vyskočila zo štartu bola na čele Petra Vlhová, no Shiffrinová bola nemilosrdná a keď prišla do cieľa, mala náskok 1,03 s. Majsterka sveta v obrovskom slalome Vlhová sa nakoniec musela uspokojiť s bronzom."



Tages Anzeiger: "Holdenerová darovala medailu, Shiffrinová zlomila rekord a Vlhová si berie domov kompletnú medailovú zbierku."



Basler Zeitung: "Namiesto Wendy Holdenerovej oslavovali Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová a najmä Anna Swennová Larssonová, Švédka, ktorá získala striebro na domácich majstrovstvách."

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenské športové osobnosti reagujú na bronzovú medailu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v slalome na MS v Are.Ohlasy zahraničných médií na sobotňajší triumf Američanky Mikaely Shiffrinovej a bronz Slovenky Petry Vlhovej v slalome žien na MS v alpskom lyžovaní vo švédskom Are.