Víťazom 16. etapy Tour de France sa stal líder vrchárov Alaphilippe

výsledky 16. etapy (Carcassonne – Bagnéres de Luchon, 218,00 km):

1. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) 5:13:22 h, 2. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida) + 15 s, 3. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott), 4. Bauke Mollema (Hol./Trek – Segafredo) všetci rovnaký čas, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) + 18, 6. Robert Gesink (Hol./Lotto NL-Jumbo) +37, 7. Michael Valgren (Dán./Astana) +56, 8. Gregor Mühlberger (Rak./Bora-Hansgrohe) rovnaký čas, 9. Marc Soler (Šp./Movistar Team) +1:10 min, 10. Pierre-Roger Latour (Fr./AG2R La Mondiale) +1:18



celkové poradie:

1. Geraint Thomas (V. Brit./Team Sky) 68:12:01 h, 2. Christopher Froome (V. Brit./Team Sky) +1:39 min, 3. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) +1:50, 4. Primož Roglič (Slov./Lotto NL-Jumbo) +2:38, 5. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) +3:21, 6. Mikel Landa Meana (Šp./Movistar Team) +3:42, 7. Steven Kruijswijk (Hol./Lotto NL-Jumbo) +3:57, 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) +4:23, 9. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +6:14, 10. Daniel Martin (Ír./UAE Team Emirates) +6:54



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 452 b, 2. Kristoff 170, 3. Demare 133

Bagneres de Luchon 24, júla (TASR) – Víťazom 16. pyrenejskej etapy 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France sa stal Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors. Francúzsky líder súťaže vrchárov sa tak na aktuálnom ročníku podujatia tešil z druhého etapového triumfu. Ďalšie priečky obsadili Španiel Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) a Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott).Slovenský jazdec Peter Sagan, ktorého už nik z rivalov nemôže pripraviť o zelený dres, prišiel do cieľa na 138. mieste s polhodinovým mankom.Nič sa nezmenilo v celkovom poradí. Na čele je stále britská dvojica Sky Geraint Thomas a vlaňajší víťaz Chris Froome, tretia priečka patrí Holanďanovi Tomovi Dumoulinovi zo Sunwebu.Kopcovitý úsek, ktorý s 218 kilometrami patril k najdlhším na Tour 2018, viedol z historického Carcassonne do Bagneres de Luchon. Pelotón odštartoval už o pol dvanástej vo vysokom tempe a ani jeden z množstva atakov neslávil úspech. O pozornosť sa hneď v úvode postarala skupina farmárov, ktorá sa snažila zamedziť cestu balíkmi slamy a upokojiť sa ju snažila polícia. Pelotón úplne zastavil, pričom niektorí cyklisti si vyplachovali oči a vyhľadali lekársku pomoc. Zasiahol ich slzný plyn, ktorý polícia použila proti demonštrujúcim a vietor ho zavial do pelotónu. Očné kvapky museli podľa agentúry AP použiť majster sveta Peter Sagan, líder poradia Geraint Thomas a štvornásobný šampión podujatia Chris Froome. Po pätnásťminútovej pauze sa pelotón pohol, v etape pokračoval aj Sagan.Ešte pred rozhodnutím o neutralizácii si jeden bod na prémii Côte de Fanjeaux (4. kategória, dĺžka 2,4 km, priemerný sklon 4,9%) pripísal minuloročný víťaz súťaže vrchárov Warren Barguil (Fortuneo-Samsic).Po opätovnom štarte sa od pelotónu odčlenila štvorica v zložení Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Stefan Küng (BMC), Franco Pellizotti (Bahrain-Merida) a Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert), ku ktorej sa pokúsil pripojiť Sylvain Chavanel (Direct Energie). Ani ich snaženie však nemalo dlhé trvanie. Dopredu sa pustilo kvarteto Barguil, Alaphilippe, Daryl Impey (Mitchelton-Scott) a Julien Bernard (Trek-Segafredo), ktoré prenasledovali Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Nils Politt (Kaťuša-Alpecin), Rudy Molard (Groupama-FDJ) a Michael Valgren (Astana). Rakúšan Mühlberger stavil na nový účes, ktorý mu počas voľného dňa na hlave vytvoril Sagan.prezradil jazdec pre internetový portál radsport-news.com.Osmička vystúpila na Côte de Pamiers (4. kategória, dĺžka 2,3 km, priemerný sklon 5,8 %) a z bodu sa tešil aktuálny majiteľ bodkovaného dresu Alaphilippe. Postupné rozširovanie o ďalších cyklistov prinieslo niekoľko neúspešných pokusov o únik zo špice. Dvadsať bodov na šprintérskej prémii Saint Girons bral Christophe Laporte (Cofidis) a skupina začala stúpať na Col de Portet d'Aspet (2. kategória, 5,4 km, priemerný sklon 7,1%). Sólo prinieslo Philippovi Gilbertovi (Quick-Step Floors) päť bodov, no v zjazde nezvládol Belgičan zákrutu a po náraze do kamenného múrika skončil v lese. Už o chvíľu však s oškretým lakťom pokračoval. Na Col de Menté (dĺžka 6,9 km, priemerný sklon 8,1%) sa tešil z ďalších bodov Alaphilippe.Pred záverečným pyrenejským stúpaním mala skupina jedenásťminútový náskok na pelotón. Ako prvý nastúpil Valgren, no popri Dánovi sa prešmykli Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) s Domenicom Pozzovivom (Bahrain-Merida). Do čela sa pridali ešte Alaphilippe, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Izagirre, Yates a Marc Soler (Movistar). Brit Yates dlho neotáľal so sólom a zobral zostávajúce body na Col du Portillon (1. kategória, dĺžka 8,3 km, priemerný sklon 7,1%). V desaťkilometrovom zjazde do cieľa však skončil na zemi a napriek tomu, že opäť rýchlo naskočil na bicykel, etapový triumf už mužovi v bodkovanom Alaphilippovi uchmatnúť nedokázal a skončil napokon tretí.