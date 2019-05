Víťazom 17. etapy Gira Peters, Carapaz zvýšil náskok pred Nibalim

17. etapa, Val di Sole - Anterselva (181 km):

1. Nans Peters (Fr./AG2R La Mondiale) 4:41:34 h, 2. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +1:34 min, 3. Davide Formolo (Tal./Bora-hansgrohe), 4. Fausto Masnada (Tal./Androni Giocattoli-Sidermec), 5. Krists Neilands (Lot./Israel Cycling Academy) všetci +1:51, 6. Tanel Kangert (Est./EF Education First) +2:02, 7. Valerio Conti (Tal./UAE Team Emirates), 8. Gianluca Brambilla (Tal./Trek-Segafredo) obaja +2:08, 9. Chris Hamilton (Aus./Team Sunweb) +2:22, 10. Andrea Vendrame (Tal./Androni Giocattoli-Sidermec) +2:34



priebežné poradie:



1. Richard Carapaz (Ekv./Movistar Team) 74:48:18 h, 2. Vincenzo Nibali (Tal./Movistar Team) +1:54 min, 3. Primož Roglič (Slov./Team Jumbo-Visma) +2:16, 4. Mikel Landa (Šp./Movistar Team) +3:03, 5. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +5:07, 6. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Pro Team) +6:17, 7. Rafal Majka (Poľ./Bora-hansgrohe) +6:48, 8. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) +7:13, 9. Pavel Sivakov (Rus./Team Ineos) +8:21, 10. Davide Formolo (Tal./Bora-hansgrohe) +8:59

Anterselva 29. mája (TASR) – Víťazom stredajšej sedemnástej etapy na 102. ročníku pretekov Giro d'Italia sa stal francúzsky cyklista Nans Peters. Jazdec tímu AG2R La Mondiale po 181 kilometroch z Val di Sole do biatlonového areálu v Anterselve triumfoval v sólovom úniku pred Kolumbijčanom Estebanom Chavesom (+1:34 min). Tretiu priečku vybojoval Talian Davide Formolo (+1:51 min). V ružovom drese pokračuje Richard Carapaz (Movistar Team). Domáci cyklista Vincenzo Nibali stráca na Ekvádorčana už takmer dve minúty (1:54 min.), o sedem sekúnd viac ako po utorkovej etape.V druhej horskej etape tretieho týždňa sa do úniku dostalo 18 jazdcov, kopec Elmas pokoril ako prvý Bakelants a vzdialil sa súperom na rozdiel minúty. Na kopci Terento sa vedúca skupina rozdelila a Bakelantsa chytili iba siedmi jazdci - Masnada, Neilands, Brambilla, De Gendt, Formolo, Hamilton a Peters. Prémiu získal Masnada a skupina mala pred cieľovým stúpaním šesťminútový náskok pred hlavným balíkom. Pred záverečným výstupom sa únik kompletne spojil a na etapový triumf mohlo zaútočiť všetkých 18 pretekárov. Peters sa odhodlal na sólový atak, vybudoval si až minútový náskok. Za ním to následne skúšali Conti, Chaves alebo Neilands, ale Peters si nenechal víťazstvo vziať.