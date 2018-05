Víťazom 20. etapy Gira sa stal Španiel Nieve, Froome krôčik od triumfu

20. etapa Susa - Cervinia (214,00 km): 1. Mikel Nieve Ituralde (Šp./Mitchelton-Scott) 5:43:48 h, 2. Robert Gesink (Hol./Lotto NL-Jumbo) +2:17 min, 3. Felix Grossschartner (Rak./BORA-hansgrohe) +2:42, 4. Giulio Ciccone (Tal./Bardiani) +3:45, 5. Gianluca Brambilla (Tal./Trek - Segafredo) +5:23, 6. Wouter Poels (Hol./Team Sky) +6:03, 7. Christopher Froome (V. Brit./Team Sky), 8. Davide Formolo (Tal./BORA-hansgrohe), 9. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida), 10. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team) všetci rovnaký čas

1. Christopher Froome (V. Brit./Team Sky) 86:11:50 h, 2. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) +46 s, 3. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana) +4:57 min, 4. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team) + 5:44, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +8:03, 6. Pello Bilbao (šp./Astana) +11:50, 7. Patrick Konrad (Rak./BORA-hansgrohe) +13:01, 8. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) +13:17; 9. Sam Oomen (Hol./Team Sunweb) +14:18, 10. Davide Formolo (Tal./BORA-hansgrohe) +15:16

Cervinia 26. mája (TASR) - Víťazom predposlednej 20. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Španiel Mikel Nieve z tímu Mitchelton-Scott. Ružový dres pre celkového víťaza si aj pred poslednou rovinatou etapou s cieľom v Ríme udržal Brit Chris Froome.Do cieľa 214 km dlhej etapy v Cervinii v nadmorskej výške 2001 metrov prišli za Nievem, ktorý oslávil v sobotu 34. narodeniny, na ďalších priečkach Holanďan Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) a Rakúšan Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe).Froome (Sky), ktorý sa po piatkovom famóznom ataku obliekol do ružového dresu, pokračuje v pozícii lídra priebežného poradia a podarilo sa mu napriek niekoľkým atakom počas posledných desiatich kilometrov ubrániť náskok na minuloročného šampióna podujatia Toma Dumoulina. Od premiérového triumfu na Gire delí štvornásobného víťaza Tour de France už len posledný krok - dojazd do cieľa v Ríme v nedeľňajšej záverečnej exhibičnej 115 km dlhej etape.Tridsaťtriročný Froome sa v prípade celkového víťazstva zaradí k šestici jazdcov s vavrínmi so všetkých pretekov Grand Tours. Ako tretí cyklista histórie si pripíše tri tituly v sérii (Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018).povedal Froome.uviedol Dumoulin z tímu Sunweb.