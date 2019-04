Víťazom Amstel Gold Race po skvelom závere van der Poel

Van der Poel predviedol famózny výkon a napokon na záverečných desiatkach metrov všetkých prešpurtoval.

Valkenburg 21. apríla (TASR) – Víťazom 54. ročníka cyklistických pretekov Amster Gold Race sa v nedeľu stal Holanďan Mathieu van der Poel z tímu Corendon-Circus.



Aktuálny majster sveta v cyklokrose, ktorý vyhral aj stredajšiu generálku Brabantský šíp, patril k favoritom úvodného podujatia Ardenského týždňa. Na ďalších priečkach skončili po 256 kilometroch medzi Maastrichtom a Valkenburgom Austrálčan Simon Clarke (EF Education First) a Dán Jakob Fuglsang (Astana).



Dvadsaťpäť kilometrov po štarte sa sformoval jedenásťčlenný únik, ktorý si udržiaval náskok na pelotón s Petrom Saganom rozťahaný početnými stúpaniami v rozmedzí približne piatich minút. Pred poslednými deviatimi z celkovo 35 stúpaní delili skupinu na čele od hlavného poľa už len dve minúty.



Na Gulpenbergu atakoval z pelotónu van der Poel, ku ktorému sa pridal Španiel Gorka Izagirre (Astana). Hlavne zásluhou jazdcov Bory nemalo ich snaženie dlhé trvanie a zrýchlenie tempa napokon prinieslo aj koniec úniku. Na Kruisbergu potom ušiel Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninc-QuickStep), na ktorého sa zavesil Fuglsang. Stíhať sa ich vydali Kanaďan Michael Woods (EF Education First), Talian Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a Poliak Michal Kwiatkowski (Sky). Poslední dvaja menovaní sa počas tretieho nedeľného zdolávania Caubergu k dvojici priblížili. Sagan v týchto chvíľach prestal stíhať tempo pelotónu a čoraz viac sa prepadal smerom dozadu. Na poslednom Bemelerbergu mal Alaphilippe s Fuglsangom 25 sekundový náskok na prenasledovateľov, ktorí sa rozdelili na malé bojujúce skupinky. Štyri kilometre pred cieľom sa napokon Dán rozhodol pre atak, no Francúz stále visel na jeho zadnom kolese a po chvíli mal všetko pod kontrolou. K dvojici sa kilometer pred cieľom na dohľad priblížil Kwiatkowski nasledovaný skupinou van der Poela, ktorý predviedol famózny výkon a napokon na záverečných desiatkach metrov všetkých prešpurtoval.