Víťazom Okolo Flámska Bettiol, oslávil svoj premiérový triumf

výsledky:



1. Alberto Bettiol (Tal./EF Education First) 6:18:49 h, 2. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) +14 s, 3. Alexander Kristoff (Nór./UAE Team Emirates) +17, 4. Mathieu van der Poel (Hol./Corendon-Circus), 5. Nils Politt (Nem./Katuša-Alpecin), 6. Michael Matthews (Austr./Team Sunweb), 7. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 8. Alejandro Valverde (Šp./Movistar Team), 9. Tiesj Benoot (Belg./Lotto Soudal), 10. Greg Van Avermaet (Belg./CCC Team), 11. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) všetci rovnaký čas, … 115. Juraj SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +10:14 min

Oudenaarde 7. apríla (TASR) –Taliansky cyklista Alberto Bettiol vyhral po sóle 103. ročník cyklistických pretekov Okolo Flámska. Na ďalších priečkach náročného podujatia so sedemnástimi hellingenmi – prudkými stúpaniami často s mačacími hlavami, skončili za jazdcom tímu EF Education First po 270 kilometroch Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) a Nór Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).tešil sa v cieli Bettiol, ktorý si pripísal prvý triumf v profesionálnej kariére. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý na podujatí zvíťazil v roku 2016 a tri roky predtým skončil druhý, obsadil 11. miesto. Jeho brat a kolega z tímu Bora-Hansgrohe Juraj prišiel do cieľa na 115. mieste.V príjemnom slnečnom počasí odštartovalo najtvrdšie jednodňové preteky 175 jazdcov z 25 tímov. Už na rovinatom začiatku rozbehli únik Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen – Baloise), Damien Touze (Cofidis) a Hugo Houle (Astana), ku ktorým sa ešte stihol pripojiť Jesper Asselman (Roompot Charles). Na prvom rovinatom stokilometrovom úseku podujatia si kvarteto vybudovalo viac ako osemminútový náskok.Cyklisti prekonali bez incidentov prvé sektory s mačacími hlavami, potom však prišiel nečakaný pád v pelotóne a na zemi sa ocitol Holanďan Niki Terpstra z tímu Direct Energie. Minuloročného víťaza museli previezť do nemocnice. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) sa v týchto chvíľach skrýval v pelotóne vedenom jazdcami tímu Deceuninck-QuickStep, ktorý postupne ukrajoval z náskoku štvorice. Sto kilometrov pred cieľom sa pole rozdelilo na dve časti a kvarteto pohltila skupina favoritov. Pred druhým stúpaním na Oude Kwaremont, ktoré tradične znamená začiatok finále pretekov, sa na kockách ako prví oddelili Belgičania Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale) a Sep Vanmarcke (EF Education Firts). Na legendárnom Paterbergu dostihol dvojicu, ktorá bojovala s niekoľkosekundovým náskokom na roztrhané hlavné pole, Asgreen a na Koppenbergu ešte Holanďan Dylan van Baarle (Sky). Na špici Taalenbergu neúspešne zaútočili favoriti, spolu s Yvesom Lampaertom (Deceuninck-QuickStep) a Alejandrom Valverdem (Movistar) aj Sagan.Po sérii atakov sa napokon sformovala 20-členná skupina favoritov, ktorá stíhala vedúce trio. To medzičasom opustil v stúpaní na Kruisberg vysilený Vandenbergh. Na predposlednom kopci dňa, kde si cyklisti zopakovali Oude Kwaremont, mal Sagan problémy držať krok so skupinou favoritov. Na čele sa usadil Bettiol, ktorý prečkal aj posledný Paterberg. Do záverečnej roviny išiel malým náskokom, ktorý ubránil až do konca.cituje slová Sagana internetová stránka stajne.