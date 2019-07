Víťazom Slovenského derby hnedák Arcturus s džokejom Šmidom

Výsledky - 27. ročník Slovenského derby (rovina kategórie Gd-3 pre 3-ročné kone, vzdialenosť 2400 m, dotácia 55 000 eur):

1. Arcturus, 3-ročný hnedák, džokej Šmida, tréner Holčák, stajňa Meridian (ČR), 2. Kristiano, 3-r. ryšiak, dž. Verner, tr. Vocásková, Stanislav Chudáček (ČR), 3. Ryony, 3-r. hnedák, dž. Línek, tr. Línek, EKOLS Skalica, spol. s r. o.



36. Bratislavská míľa (I. kat., 3-ročné a staršie kone, 1600 m, 10 000 eur):

1. Red Persian, 4-r. ryšiak valach, dž. Palík, tr. Urbánek, Lokotrans (ČR), 2. Ideal Approach, 7-r. hnedák valach, dž. Foret, tr. Urbánek, Lokotrans (ČR), 3. George Boole, 5-r. tmavý hnedák valach, dž. Šmida, tr. Holčák, AGA-Vlachovice (ČR)



27. Cena Pat's Music (I. kat., 3-ročné a staršie kobyly, 2000 m, 10 000 eur):

1. Saša, 5-r. hnedka, dž. Korečková, tr. Váňa, Stáj Lascar-Váňa (ČR), 2. Song Little Song, 4-r. ryška, Georgiev, tr. Kovács Bakos, 3+1 Ktf. (Maď.), 3. Rose Fire, 4-r. ryška, Krowicki, tr. Rácz, Rácz Attila úr Iova (Maď.).



26. Zlatý pohár (I. kat., 4-ročné a staršie kone, 2600 m, 10 000 eur):

1. Gaston, 5-r. hnedák valach, Abík, tr. Štangel, MPL Racing, 2. Dominigue, 5-r. hnedák valach, Bojko, tr. Tůma, Dr. Charvát (ČR), 3. Sapienti, 4-r. ryšiak valach, Florian, tr. Haris, Candy & Aqua (ČR)



27. Cena Mysa (I. kat., 3-ročné a staršie kone, 1000 m, 7000 eur):

1. Mr Right, 7-r. hnedák valach, dž. Šmida, tr. Holčák, Dr. Charvát (ČR), 2. Miss Trout, 6-r. hnedka, dž. Línek, tr. Línek, Count of Tuscany, 3. Efily, 6-r. hnedka, dž. R. Koplík, tr. Z. Koplík, Lokotrans Slovakia CZ (ČR)



Bratislava 14. júla (TASR) – Víťazom nedeľňajšieho 27. ročníka Slovenského derby (rovina kategórie Gd-3 pre 3-ročné kone, vzdialenosť 2400 m, dotácia 55 000 eur) sa stal český kôň Arcturus v sedle so slovenským džokejom Zdenkom Šmidom. Na Závodisku, š. p. v Starom Háji obaja aktéri zarobili majiteľovi českej stajne Meridian 27.500 eur.V Írsku narodený Arcturus prvé tri tohtoročné dostihy absolvoval v Bratislave, v Cene trojročných žrebcov a v Starohájskom kritériu nestačil len na Ryonyho, vyhral Veľkú jarnú cenu. Štyridsaťpäťročný džokej Zdenko Šmida je šesťnásobný slovenský šampión na rovine, dosiahol svoje prvé víťazstvo v kariére v Slovenskom derby, keď predtým dvakrát triumfoval v Maďarskom derby.Na stupni víťazov malo svoje zastúpenie Slovensko aj tretím miestom hnedáka Ryonyho, ktorého sedlal a súčasne aj trénuje džokej Jaroslav Línek pre slovenskú stajňu EKOLS Skalica, spol. s r. o.