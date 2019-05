Víťazstvo Liverpoolu zatienilo zranenie Salaha

Stredopoliar sa síce pokúsil vstať, no napokon zostal ležať na trávniku a po ošetrení ho museli odniesť z ihriska na nosidlách.

Newcastle 5. mája (TASR) - Sobotňajšie víťazstvo Liverpoolu v Newcastle 3:2 v súboji 37. kola najvyššej anglickej futbalovej ligy zatienilo zranenie kanoniera Mohameda Salaha.



Egyptský reprezentant sa v 68. minúte zrazil za stavu 2:2 vo vzdušnom súboji s domácim slovenským brankárom Martinom Dúbravkom. Stredopoliar sa síce pokúsil vstať, no napokon zostal ležať na trávniku a po ošetrení ho museli odniesť z ihriska na nosidlách. "Dostal poriadny úder do hlavy, ale je v poriadku. Zápas potom sledoval v kabíne. Musíme však počkať na výsledky ďalších vyšetrení," citovala agentúra AFP slová trénera Jürgena Kloppa. Zatiaľ nie je jasné, či Salah nastúpi v utorňajšej domácej odvete semifinále Ligy majstrov 2018/2019 proti Barcelone (prvý zápas 0:3).



Víťazstvo posunulo Liverpool dočasne do čela tabuľky, rival v boji o titul Manchester City však v pondelok čaká duel s Leicesterom. "Dôležité je, že sme City dostali pod tlak. Či budeme majstri sa uvidí, viac pre to urobiť nemôžeme. Chlapci v každom okamihu ukazovali túžbu po víťazstve," dodal Klopp.