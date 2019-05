Vittek ani Šporar nezaokrúhlili, ale smútok nebol, iba radosť

Prehľad najlepších strelcov v sezónach najvyššej slovenskej súťaže:

1993/1994 - Pavol Diňa (Dunajská Streda) 19



1994/1995 - Róbert Semeník (Banská Bystrica) 18



1995/1996 - Róbert Semeník (1. FC Košice) 29



1996/1997 - Jozef Kožlej (1. FC Košice) 22



1997/1998 - Ľubomír Luhový (Trnava) 17



1998/1999 - Martin Fabuš (Trenčín) 19



1999/2000 - Szilárd Németh (Inter Bratislava) 16



2000/2001 - Szilárd Németh (Inter Bratislava) 23



2001/2002 - Marek Mintál (Žilina) 21



2002/2003 - Marek Mintál (Žilina) a Martin Fabuš (Trenčín/Žilina) obaja 20



2003/2004 - Roland Števko (Ružomberok) 17



2004/2005 - Filip Šebo (Petržalka) 22



2005/2006 - Róbert Rák (Nitra), Erik Jendrišek (Ružomberok) obaja 21



2006/2007 - Tomáš Oravec (Petržalka) 16



2007/2008 - Ján Novák (MFK Košice) 17



2008/2009 - Pavol Masaryk (Slovan Bratislava) 15



2009/2010 - Róbert Rák (Nitra) 18



2010/2011 - Filip Šebo (Slovan Bratislava) 22



2011/2012 - Pavol Masaryk (Ružomberok) 18



2012/2013 - David Depetris (Trenčín) 16



2013/2014 - Tomáš Malec (Trenčín) 14



2014/2015 - Matej Jelič (Žilina), Jan Kalabiška (Senica) obaja 19



2015/2016 - Gino van Kessel (Trenčín) 17



2016/2017 - Filip Hlohovský (Žilina), Seydouba Soumah (Slovan Bratislava) obaja 20



2017/2018 - Samuel Mráz (Žilina) 19



2018/2019 - Andraž Šporar (Slovan Bratislava) 29

Bratislava 25. mája (TASR) - Záverečný zápas majstrovského Slovana Bratislava vo futbalovej Fortuna lige patril dvom útočníkom. Slovinec Andraž Šporar 29. gólom v ročníku vyrovnal strelecký rekord najvyššej slovenskej súťaže, ktorý ešte v sezóne 1995/1996 stanovil Róbert Semeník. Najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie Róbert Vittek sa s kariérou síce rozlúčil bez gólu, ale práve on si vyslúžil najväčší aplauz piatkového večera.Tridsaťsedemročný Vittek nastúpil v 75. minúte domáceho stretnutia so Sereďou (3:1). Pred premiérou, ktorá bola zároveň jeho derniérou na novom Tehelnom poli, absolvoval zopár tréningov so spoluhráčmi:Vittek je rodený Bratislavčan, za Slovan hral už od prípraviek. Premiérový ligový gól strelil na jar 2000 pri víťazstve nad Trnavou. V sezóne 2000/2001 dal v lige 10 gólov, o rok neskôr 14 a v sezóne 2002/2003 už 19. Po zahraničných anabázach sa do Slovana po prvý raz vrátil v roku 2013 a dvanástimi gólmi okamžite prispel k zisku svojho prvého titulu s materským klubom. V tejto fáze mu kariéru komplikovali zdravotné ťažkosti, napriek tomu ešte v play off Ligy majstrov 2014/2015 v domácom zápase s BATE Borisov vyrovnal na 1:1, o rok neskôr dosiahol v kvalifikácii Európskej ligy hetrik v súbojoch s Krasnodarom i Dublinom. Do Slovana sa opäť vrátil vo februári 2017, s klubom získal ešte dvakrát Slovenský pohár (2017, 2018). V belasom drese má na konte 71 ligových zásahov, 19 gólov strelil v národnom pohári a 9 v európskych súťažiach. K slovanistickej stovke mu chýbal jediný presný zásah:Z ďalšieho titulu sa mohol radovať, hoci na trávniku pobudol z celého ročníka iba symbolickú časť. Priaznivci sa mu nevenovali len v záverečných pätnástich minútach, ale počas celého duelu, dokonca viac než suverénnemu kráľovi strelcov.povedal Vittek. Za Slovensko odohral 82 súbojov, v ktorých strelil 23 gólov, čo zatiaľ nikto neprekonal. Teraz už bude prekonávať iné méty:Tréner Martin Ševela mal aspoň chvíľu k dispozícii útočný tandem Vittek, Šporar.uviedol 25-ročný Slovinec.dodal Ševela.Rovnako ako Vitteka ani Šporara nemrzelo, že nezaokrúhlil počet zásahov, tridsiatkou by pokoril Semeníkov rekord: