Volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra zvíťazili nad Prievidzou

Piaty zápas finále play off extraligy:



VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra 2:3 (-24, 10, -12, 23, -10)



124 minút, rozhodovali: Malík, Mokrý



Prievidza: Roosewelt 9, Toobal 5, Laane 17, Ludha 9, Marcilio 17, Kubš 10, libero Ľ. Nemec (Javorčík 5, Jančura, Šimko, Kudra). Tréner: R. Nemec



Nitra: Guzmán 12, Mačuha 12, Horník 14, Menner 10, Kašper 8, Zaťko 5, libero Ochodnický (Porubský, Kostoláni 3, Malina 2, Wawrzynczyk 3). Tréner: M. Kardoš.



/stav série: 3:2/

Prievidza 13. apríla (TASR) - Volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra triumfovali v piatom zápase finále play off extraligy na palubovke VK Prievidza po dráme 3:2 a vynútili si tak pokračovanie série na štyri víťazstvá. V nej obhajca titulu znížil na 2:3 a v pondelok privíta Prievidzu vo svojej hale. Pre Prievidzu to bola vôbec prvá domáca prehra v prebiehajúcej sezóne.Prvý set bol dlho v réžii Prievidze, ktorá z 1:2 otočila na 5:2 a potom si dlho držala výrazný náskok. Ten postupne narástol na 16:9 i 19:10, čo bola už pre v útoku sa trápiacu Nitru kritická situácia. Hostia sa ale nevzdávali, tréner Kardoš prestriedal a jeho tím dokázal znížiť na 17:21 a neskôr dokonca na 21:22. Prievidza sa síce ako prvá dostala k setbalu, ale neuspela a hostia po otočke z 23:24 na 26:24 získali prvý set.sa po strate úvodného dejstva zdravo nahnevali a v druhom na palubovke od začiatku jednoznačne dominovali. Rýchlo získali náskok 5:2, ktorý postupne navyšovali (8:4, 12:6) a napokon set vybojovali suverénne 25:10. Tretie dejstvo ale už patrilo Nitre, ktorá sa cez 11:6 a 15:8 dostala až do náskoku 22:12 a v zápase sa ujala vedenia 2:1 na sety.Štvrtý set bol najmä v úvode vyrovnaný, Prievidza potom odskočila na 6:3 a držala si náskok. Domáci viedli už 16:11 i 19:14, ale súper koncovku zdramatizoval a znížil na 21:22. "Kohúti" si ale už koncovku postrážili a vynútili si rozhodujúci piaty set. V ňom sa Nitra hneď v úvode dostala do úniku, aj vďaka dvom esám Mačuhu viedla už 5:0 a neskôr 8:3. Prievidza síce znížila na 6:8, ale v koncovke Guzmán úspešným útokom zvýšil na 14:10 pre hostí a vzápätí Zaťko úspešným blokom využil hneď prvý mečbal.Richard Nemec, tréner Prievidze:Marek Kardoš, tréner Nitry: