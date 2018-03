Vlhová po 11. mieste v Aare nedosiahla na métu Zuzulovej

Americká slalomárka Mikaela Shiffrinová pózuje fotografom s malým kryštáľovým glóbusom za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári žien v slalome vo švédskom Aare 17. marca 2018. Foto: TASR/AP

Výsledky finálového slalomu SP v Aare:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:46,42 min., 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,58, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,59, 4. Nina Haver-Lösethová (Nór.) +01,72, 5. Bernadette Schildová (Rak.) +1,79, 6. Michelle Gisinová (Švaj.)+1,99, 7. Katharina Gallhuberová (Rak.) +2,05, 8. Katharina Liensbergerová (Rak.) +2,15, 9. Anna Swenn-Larssonová (Švéd.) +02,19, 10. Erin Mielzynská (Kan.) +2,20, 11. Petra VLHOVÁ (SR) +2,64.



Celkové poradie SP (po 38 z 39 súťaží):

1. Shiffrinová 1773 b., 2. Holdenerová 1168, 3. Viktoria Rebensburgová (Nem.)) 977, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 958, 5. VLHOVÁ 888, 6. Tina Weiratherová (Licht.) 887, ... 102. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ (SR) 22, ... 128. Barbara Kantorová (SR) 3



Konečné poradie v slalome:

1. Shiffrinová 980, 2. Holdenerová 705, 3. Hansdotterová 681, 4. VLHOVÁ 679, 5. Schildová 463, 6. Haver-Lösethová 351, ... 42. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ 22.

Aare 17. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nepresadila vo finálovom slalome Svetového pohára vo švédskom Aare a prišla o šancu na historické méty. Za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala na 11. mieste 2,64 stotín sekundy.Už pred súťažou istá úspešná obhajkyňa veľkej i malej trofeje SP slávila svoj 43. triumf kariéry a 32. slalomový, suverénne o 1,58 s pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a o ďalšiu stotinku pred domácou Fridou Hansdotterovou. Také je aj konečné poradie disciplíny husto naukladaných bránok.vyznala sa do kamier ORF Shiffrinová.Naopak, Vlhová po 3. mieste v prvom kole nepodala v tom druhom štandardný výkon. Dvadsaťdvaročná Slovenka, ktorá bola v celkovom poradí slalomu SP dlho na 2. mieste, klesla v konečnom účtovaní zimy na 4. priečku a nepodarilo sa jej to, čo pred ňou dvakrát Veronike Velez-Zuzulovej. Navyše stratila reálnu šancu byť na pódiu v celkovej klasifikácii seriálu, po sobote sa síce posunula o jednu priečku na 5. miesto, ale v nedeľnom obrovskom slalome na ňu čakal imperatív senzačného víťazstva a prepad vysokej favoritky, Nemky Viktorie Rebensburgovej a takisto aj slabší výsledok Talianky Sofie Goggiovej. Pritom pre Vlhovú sa v dejisku jej prvého triumfu v pretekoch SP (2015) všetko začalo ako z partesu. Našliapla výborne a so štartovým číslom 4 sa dostala do vedenia. Na všetkých medzičasoch viedla a prvý mala najlepší aj v konečnej výslednici. Chytila výborný rytmus a v dvoch tretinách trate ho udržiavala v meniacich sa intervaloch vertikál a stredne zavretých oblúkov. V nájazde do záverečnej najstrmšej časti ubrala na dravosti a tam v širokej stope stratila na Schildovú, druhú po prvej jazde. Východisková pozícia oproti dvom hlavným sezónnym konkurentkám v boji o druhé miesto v sezónnom súčte slalomu však bola výborná. Pred finále mala 30-bodový náskok pred Holdenerovou a Švajčiarka zašla piaty čas s mankom 17 stotín na Slovenku. Domáca Frida Hansdotterová (mínus 34 bodov) bola po prvej jazde šiesta s 29-stotinovým závozom. Ináč ale v 1. kole parametre jasne nastavila veľká favoritka Shiffrinová, Vlhová za ňou zaostala 55 stotín.Druhé kolo na zaujímavom svahu takmer kopírovalo to prvé, akurát trať bola v niektorých kombináciách ešte rytmickejšia. Vlhová však hneď hore výrazne zaostala za dynamikou svojej prvej jazdy a potom sa už do tempa na mäknúcom povrchu nedostala. Pokles je nečakaný nielen ohľadom miesta mimo vrchnej desiatky, ale najmä pre odstupy. Výrazne stratila na svoje priame súperky a keďže aj tie v 2. kole totálne dištancovala aj Shiffrinová, výslednica Vlhovej druhej, naoko bezproblémovej jazdy je až 19. čas z 22 štartujúcich a strata vyše dvoch sekúnd na víťazku.