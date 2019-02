Vlhová a Shiffrinová súperia na trati, porozprávajú sa v cieli

V sobotu sa okrem Shiffrinovej dostala pred Vlhovú jedine domáca Švédka Anna Swennová Larssonová, no vo výsledkovej listine chýbala líderka po prvom kole Wendy Holdenerová zo Švajčiarska.

Are 16. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dokázala v úvode tejto sezóny ako jediná prenasledovať v slalome Mikaelu Shiffrinovú. Na podujatí Svetového pohára v Maribore aj na majstrovstvách sveta v Are sa však ukázalo, že do popredia sa tlačia ďalšie súperky a tréner Livio Magoni dokonca hovorí "o troch-štyroch dievčatách, ktoré sú momentálne pred nami."



V sobotu sa okrem Shiffrinovej dostala pred Vlhovú jedine domáca Švédka Anna Swennová Larssonová, no vo výsledkovej listine chýbala líderka po prvom kole Wendy Holdenerová zo Švajčiarska. V Slovinsku skončila Vlhová piata. "Vždy sa zlepšujete, keď máte niekoho pred sebou. Na slalome musíme pracovať, trocha sa vrátiť, aby sme mohli byť opäť rýchlejší. Tak je to správne," uviedol Magoni po tom, ako jeho zverenka skompletizovala medailovú zbierku na šampionáte: "Petra lyžovala na úrovni svojich možností len v niektorých bránkach, v druhom kole v záverečnej strmej časti, v prvom v strednej pasáži. Dnes som sa obával, je dobré, že to dopadlo na medailu. Musíme sa pozrieť na farbu každej medaily a odraziť sa odtiaľto."



Päťdesiatpäťročný kouč nehľadal súvislosť medzi víťazstvom v obrovskom slalome a výkonom v nasledujúcej súťaži: "Bola v poriadku. Tréneri Nórska a Švajčiarska však obe kolá postavili nezvyčajne, obaja normálne stavajú rýchlejšie a nie takéto zatočené slalomy. Viacerých nás to prekvapilo, pretože toto bola perfektná trať pre Shiffrinovú." Američanka to zúročila predovšetkým v druhom kole: "Mikaela je o krok ďalej, niekedy dáme naozaj dobrú jazdu a môžeme ju prekonať. Mikaela je Mikaela, od sedemnástky víťazí, ani neviem, koľko už má medailí."



O služby Magoniho sa v minulosti zaujímal aj tím americkej šampiónky, nešlo však o nič oficiálne a spolupráca sa nikdy nezrealizovala. Namiesto toho smerovali kroky Taliana na Slovensko a k Vlhovej. "Šťastný musí byť celý tím. Je neskutočné pre Slovensko, čo Petra dokázala. Dnes som veril v kompletnú zbierku, aj keď to nebolo jednoduché, všetky dievčatá sa snažili. Veľmi dobre zašli Mikaela aj Anna, je to smutné, ale taký je šport, pomohla nám Wendy," uviedol finančný manažér tímu Igor Vlha, ktorý si priamo vo Švédsku vychutnal zlato a bronz svojej dcéry. S Vlhovou nechýbala v "obráku" ani slalome na pódiu Shiffrinová: "Je zaujímavé, že si v cieli povedia svoje názory a pocity. Sú rovesníčky, majú k sebe blízko. Konkurencia je veľká, nestretávajú sa vo voľnom čase, nemajú čas ísť niekde na kávu, porozprávajú sa len v cieli."



