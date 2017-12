Petra Vlhová: Išli sme len dole nejako prežiť

Lienz 28. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa až vo štvrtej slalomovej súťaži tohto ročníka Svetového pohára po prvý raz neprebojovala na pódium. Po víťazstve v Levi a druhých miestach v Killingtone a Courcheveli (paralelný slalom) skončila vo štvrtok v Lienzi na piatej pozícii.Vlhovej sa ako jedinej darí držať krok s Američankou Mikaelou Shiffrinovou v priebežnom poradí disciplíny. Zaostáva o 75 bodov, ďalšie pretekárky až o 195 a viac. Piata priečka by sa preto mohla zdanlivo máliť.povedala Slovenka pre TASR v cieli druhého kola.Jeho trať staval Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni. Šancu zistiť, do akej miery to znamená výhodu, však zmarili práve podmienky. V rakúskom dejisku najprv napadlo mnoho snehu, ten sa vinou oteplenia začal topiť.pokračovala Vlhová.Ďalším dôsledkom náročnej prípravy svahu bolo, že slalomárky nemali k dispozícii rozjazdenie:Predpoveď počasia nežičila Lienzu už v minulých dňoch, Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zmenila v utorok poradie disciplín. Obrovský slalom, ktorý bol pôvodne na programe vo štvrtok, sa uskutoční o deň neskôr.uviedla Vlhová.Lyžiarky zamerané na točivé disciplíny sa nachádzajú v zásadnej časti sezóny, pov Lienzi na nich za necelé dva týždne čakajú podujatia v Záhrebe, Kranjskej Gore a Flachau.dodala Vlhová pre TASR. V Slovinsku, kde sa okrem špeciálneho koná tiež obrovský slalom, sa malo pôvodne súťažiť v Maribore. Vysoké teploty však spôsobili nedostatok snehu v dolnej časti trate a FIS pristúpila ku zmene dejiska.Vyslaný redaktor TASR v Lienzi Andrej Bezák