Petra Vlhová je šťastná, že má medailu

Už v tomto veku sa Vlhová zapísala nielen do národnej, ale aj globálnej histórie, len ako druhá medzi ženami či mužmi získala na jednom šampionáte medaily v kombinácii, obrovskom i klasickom slalome.

Are 16. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nevygradovala postupnosť z vicemajsterky až na dvojnásobnú majsterku sveta, no po striebre v alpskej kombinácii a zlate v obrovskom slalome má práve bronz v sobotňajšom slalome špeciálny význam. Krajina, ktorá doteraz čakala na akúkoľvek individuálnu medailu na MS, sa v Are 2019 teší z kompletnej zbierky, ktorú kompletne vybojovala 23-ročná Vlhová.



Už v tomto veku sa zapísala nielen do národnej, ale aj globálnej histórie, len ako druhá medzi ženami či mužmi získala na jednom šampionáte medaily v kombinácii, obrovskom i klasickom slalome. Pred ňou sa to podarilo jedine predvlani Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi: "Keby to niekto povedal pred šampionátom, pozerali by sme, čo to hovorí. Môj tím mi veril, že na to máme, ale tri medaily by asi nečakal nikto. Veľmi sa teším, je to neskutočné."



Po Svetovom pohári si vyskúšala aj na MS, aké je krátko po triumfe v obrovskom slalome nastúpiť na ďalšiu súťaž a opäť plniť úlohu spolufavoritky na víťazstvo: "Po zisku zlata to bolo náročné, pociťovala som veľké emócie, nemohla som zaspať. Vo štvrtok som sa snažila regenerovať, nebola som ani na tréningu na lyžiach, bolo toho na mňa príliš veľa. Ráno som sa nezobudila najlepšie, nebola som v ideálnej pohode, každý odo mňa niečo očakával. Bol to obrovský boj s podmienkami a traťou, prvé kolo som pokazila a v druhom to bolo ťažké, lebo som veľmi chcela získať medailu. Mám ju možno aj so šťastím a som šťastná, že mám po všetkom. Moje telo mi dáva najavo, že už toho bolo veľa, je náročné skĺbiť to z psychickej a fyzickej stránky, som už unavená."



Petrin brat Boris Vlha po zlatom úspechu od dojatia našiel len dve slová. "Neskutočná bojovníčka," povedal o svojej sestre, ktorá to dokázala aj v slalome. Stáva sa pravidlom, že do druhého kola v sebe dokáže nájsť nové sily. Pokiaľ v tejto sezóne (SP, MS) skončila v klasických disciplínach na pódiu, v druhom kole si nepolepšila len v dvoch prípadoch a v nich si udržala priečku. V sobotu sa posunula z piateho na tretie miesto. "Sama neviem, ako to robím. Snažím sa nájsť najväčšiu silu i motiváciu, aby som to dokázala. Sústredím sa sama na seba, nie na ostatné pretekárky. Zozadu sa lepšie útočí ako z prvej pozície. Nemám čo stratiť, zatiaľ čo Wendy (Holdenerová) musela obhajovať svoju pozíciu. Z piatej priečky však nebolo ľahké útočiť, vedela som, že musím riskovať viac ako inokedy." Že to slovenskej lyžiarke "vyhovuje", si všimol aj otec Igor Vlha: "Niekedy mi nesedí tretie, štvrté miesto po prvom kole. Na Peťu som hrdý, dokáže sa neskutočne vyhecovať, je pravda, že rada útočí z týchto pozícií."



Riskovať viac ako inokedy tentoraz musela v druhom kole aj Mikaela Shiffrinová, tá sa z tretieho vyšvihla na najvyšší stupienok a dosiahla rekordný štvrtý titul v jednej disciplíne na MS v sérii. Veľké rivalky si v cieľových priestoroch našli čas na nadštandardnú komunikáciu: "Rovnako ako v 'obráku' sme boli spolu na pódiu. Videla som medzi kolami, v akom je stave, je veľmi chorá. Ukázala, že je veľká a pre mňa naozajstná šampiónka. Povedala som jej určité veci, tešili sme sa obe." Oveľa neskôr, keď už v cieli neboli dekorované slalomárky, ale svoju chvíľu si tancom užívala libanonská reprezentantka Jackie Chamounová, si Vlhová stále plnila mediálne povinnosti, ktoré patria k úspechom: "Zvykám si, niekedy to je ťažké, sme tu celý deň, máme toho plné zuby. Snažím sa byť úprimná a s emóciami, je mi zima a chcem byť v pokoji, ale sú to moje povinnosti, takže to príliš neriešim."



Po mixzóne ešte tlačová konferencia a medailová slávnosť na námestí, až potom krátka úľava. Naozaj len krátka, Vlhová zostáva vo Švédsku, kde je už v utorok na programe paralelný slalom: "Treba sa tešiť, ale aj pracovať ďalej. Po Štokholme sa však teším domov. Bol to náročný mesiac, ako sa končí sezóna, motivácia trocha upadá. Už chcem mať koniec, musím však udržať kondíciu a hlavu na záverečnú časť ročníka. Teraz bude dôležitý Štokholm, doma si oddýchnem a naberiem sily. Na konci chcem byť čo najsilnejšia a potvrdiť pozície," dodala Vlhová, ktorá si v Are vybojovala právo potvrdzovať pozície aj na vrcholnom podujatí.



Vyslaný redaktor TASR