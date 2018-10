Vlhová je vyrovnaná s výsledkom: Jedna súťaž neukáže všetko

V kalendári SP sa lyžiarky najbližšie predstavia v špeciálnom slalome vo fínskom Levi, kde Vlhová vlani triumfovala po šestnástom mieste v ľadovcovej ouvertúre v Söldene.

Sölden 27. októbra (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej druhý rok za sebou nevyšiel vstup do novej sezóny Svetového pohára. V sobotňajšom obrovskom slalome v rakúskom Söldene ju chyba v 2. kole pripravila o možnosť získať prvé body, no skúsenosť z minulého roka hovorí, že do najbližších týždňov sa môže pozerať s optimizmom.



V kalendári SP sa totiž lyžiarky najbližšie predstavia v špeciálnom slalome vo fínskom Levi, kde Vlhová vlani triumfovala po šestnástom mieste v ľadovcovej ouvertúre v Söldene.







"Tieto preteky nevyšli, ďalšie môžu vyjsť, je to otázne. Viem, ako som pripravená, myslím si, že jedna súťaž neukáže všetko. Som vyrovnaná, lebo to už nedokážem zmeniť. Treba to hodiť za hlavu, poučiť sa a ísť ďalej. Ešte máme pred sebou dlhú sezónu," povedala Vlhová v cieľových priestoroch. Čakal na ňu rozbor videa s trénerom Liviom Magonim, ktorý nebol spokojný už po prvom kole. Slovenská reprezentantka po ňom figurovala na devätnástej priečke: "Medzi kolami bol nešťastný, lebo vie, ako jazdím. A opäť som sa pustila ako neviem čo..."



Tradičný úvod sezóny na ľadovci Rettenbach si začína utvárať tradíciu nepriaznivých prírodných podmienok. Súťaž sa časovo uskutočnila podľa plánu, ale štart prvého kola museli znížiť rovnako ako minulý rok: "Bolo to veľmi ťažké, rozhodovalo aj počasie. Bola som trošku nahnevaná, že dva mesiace tu je slnečno a akurát na naše preteky príde takéto počasie. Je to šport, človek si nevyberá, s počasím nenarobíme nič. Škoda však skrátenia trate, tešila som sa, že pôjdeme od vrchu. Keby sme išli, boli by to úplne iné preteky. V prvom kole som sa nechytila od štartu a keď nezískam rytmus, neviem sa do toho vrátiť naspäť a ťahá sa to celú trať."



Vlhová sa pred dvoma rokmi práve v Söldene premiérovo umiestnila v elitnej desiatke technicky najnáročnejšej disciplíny. Rakúske stredisko jej odvtedy nepraje, tentoraz dokonca označila podmienky za horšie v porovnaní s vlaňajškom: "Vtedy bolo vidno aspoň niečo, tento rok nie a navyše to bolo strašne rozbité. Snažila som sa ísť naplno, ale je to ťažké, pretože musíte súperiť s traťou. Pretekár ani nemá pocit, či ide dobre alebo zle, je to čistý boj."



Napriek tomu, že vyhliadky sa nejavili najlepšie už pred štartom, 23-ročná Slovenka nepociťovala nervozitu: "Práveže som bola celkom pokojná vďaka tomu, že som mala dobrú prípravu. Začiatok druhého kola som nešla až tak zle, hoci sa dá ísť oveľa lepšie. Bojovala som, žiaľ, stratila som to jednou chybičkou," dodala Vlhová. V Levi bude obhajovať prvenstvo 17. novembra, k dispozícii má dostatok času na vyladenie svojej najsilnejšej disciplíny: "Na týždeň idem domov, na budúci víkend už zamierime do Fínska a budeme sa tam chystať tak ako minulý rok." Pokiaľ by trend z uplynulej sezóny pokračoval aj naďalej, môže sa slovenské lyžovanie tešiť na ďalšie dobrodružstvo za Severnou polárnou kružnicou.



