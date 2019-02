Vlhová má striebro z MS, od zlata ju delili 3 stotiny

Výsledky alpskej kombinácie (zjazd + slalom):



1. Wendy Holdenerová (Švaj.) 2:02,13 (1:13,13/49,00), 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,03 s (1:13,43/48,73), 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,45 (1:12,77/49,81), 4. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +0,49, 5. Roni Remmeová (Kan.) +1,13, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +1,39, 7. Kajsa Vickhof Lieová (Nór.) +1,51, 8. Franziska Britchová (Rak.) +1,69, 9. Lisa Hoernbladová (Nór.) +2,06, 10. Ilka Štuhecová (Slovin.) +2,14.

Medailové zrkadlo má slovenskú tvár

zlato striebro bronz spolu



1. Taliansko 1 1 0 2



2. Švajčiarsko 1 0 1 2



3. USA 1 0 0 1



4. SLOVENSKO 0 1 0 1



Rakúsko 0 1 0 1



Francúzsko 0 1 0 1



7. Nórsko 0 0 1 1



Are 8. februára (TASR) - Dvadsaťtriročná slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala v piatok historickú striebornú medailu na MS, keď vo švédskom Are uspela v alpskej kombinácii. Nikdy predtým žiadny slovenský zjazdár, ani vo federálnej ére, nestál na pódiu vrcholného podujatia po individuálne disciplíne. Je to však Vlhovej druhý cenný kov z MS, pred dvoma rokmi vo švajčiarskom St. Moritzi bola členkou striebornej zostavy v súťaži tímov.Vlhová len o tri stotinky minula šancu stať sa možno historicky poslednou majsterkou sveta v disciplíne všestrannosti, ktorú sa na vrcholných podujatiach chystajú zrušiť.povedala Vlhová médiám v Are.Vlhová len o tri stotinky minula šancu stať sa možno historicky poslednou majsterkou sveta v disciplíne všestrannosti, ktorú sa na vrcholných podujatiach chystajú zrušiť. Švajčiarka Wendy Holdenerová obhájila svoj titul so šťastím a bronz získala so stratou 45 stotín Nórka Ragnhild Mowinckelová.vyznala sa do cieľových kamier víťazka.Vlhová už pred šampionátom mala status najúspešnejšej v histórii slovenského alpského lyžovania, čo sa jej podarilo výsledkami vo Svetovom pohári i vlaňajším 5. miestom v olympijskej kombinácii. Teraz svoju predchodkyňu Veroniku Velez-Zuzulovú prekonala aj vo výslednici MS, spolu dosiahli tímové striebro, obe boli raz štvrté v slalome, ale Zuzulová mala celkovo päť TOP10 výsledkov na čele so slalomovým 7. miestom. Vlhová však predvlani naznačila svoj rýchly prienik na úplnú špicu nielen štvrtým slalomom, ale aj 8. miestom v obrovskom slalome. Jej rast v kombinácii mal logiku už vlani na ZOH.Výslednica zjazdu do kombinácie mala v Are svoje dve veľké špecifiká. Pre poveternostné podmienky (sneženie, hmla, vietor) posunuli štart nižšie na métu super-G. Niektoré pretekárky využili súťaž na tréning nedeľného špeciálneho zjazdu, napríklad lúčiaca sa a zraneniami ubolená legenda Lindsey Vonnová zašla rovnaký čas ako Vlhová aj preto, že tesne pred cieľom vypustila pár stotiniek. Lichtenštajnka Tina Weiratherová naopak využila jazdu na odskúšanie si extrémnych sklzov a v cieli za Slovenkou senzačne zaostala (26 stotín). Obe sa potom spolu s ďalšími piatimi pretekárkami zo slalomu odhlásili.Ani tieto reálie však neznižujú priam rozprávkový výkon Petry Vlhovej. Bez akejkoľvek prípravy počas sezóny a len s tromi tréningami išla špecialistka na točivé disciplíny odvážne a zároveň umne. Dovolila si aerodynamiku "vajíčka" aj v náročných úsekoch, kde by jej každý expert odpustil opatrnejší postoj. Lyže držala relatívne čisto napriek tomu, že líniu sa tvrdohlavo snažila udržať v extrémne tiahlych oblúkoch a už len jej celkové 8. miesto je v zjazde aj pri neúčasti viacerých popredných lyžiarok senzačné.vyznala sa v cieli slovenská lyžiarka. Sneženie ju neodradilo od snahy zariskovať a atakovať čo najlepší čas: "Najväčšia a za štandardných okolností jediná súperka Holdenerová získala len malý náskok rovných troch desatín. Predznamenalo to dramatický súboj druhej dámy súčasného slalomu s obhajkyňou kombinačného titulu, ktorá je v sezónnom hodnotení slalomu tretia.Vlhová za najrýchlejšou, špecialistkou Ramonou Siebenhoferovou zaostala len 72 stotín, pritom Rakúšanka vyhrala pred tromi týždňami oba klasické zjazdy v Cortine d'Ampezzo... Slávnu Ester Ledeckú priam deklasovala o vyše štyri desatiny, hoci česká "obojživelníčka" sa na trať vydala už za lepšej viditeľnosti.Keďže už v "zatiahnutom" zjazde svietilo umelé osvetlenie, alpská kombinácia sa v Are išla prakticky ako nočná súťaž. V slalome však vládli prehľadné podmienky a napriek skráteniu prvej časti tú druhú nechali v štandardnej dĺžke, porovnateľnej s kratšími traťami vo Svetovom pohári. Kurz ale nebol náročný a možno aj to zaskočilo Vlhovú, ktorá sa ani nepriblížila k svojím možnostiam. Išla síce jasne lepšie a suverénnejšia ako väčšina zo 16 štartujúcich pred ňou a v cieli celkovo viedla, no priebežne len s druhým slalomovým časom. O 15 stotín ju predstihla Kanaďanka Roni Remmeová, renkingovo za 50-kou.Vlhovej rivalka Holdenerová mala dosť času na štarte vyhodnotiť svoju pozíciu. Aj ona použila brzdové motívy a na poslednom medzičase stratila presne svoj náskok. V zelenom poli však obe pretekárky spolu nezostali, lebo v závere minimálny detail rozhodol o úspešnej obhajobe Švajčiarky.Len tri stotinky delilo slovenské alpské lyžovanie od tretieho miesta v priebežnom medailovom zrkadle 45. MS v alpských lyžiarskych disciplínach. Pritom Petra Vlhová sa mohla na tejto lichotivej pozícii vyhrievať s tímom USA, teda zatiaľ so svojou úhlavnou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Tá má nahraté zlatom zo super-G a dala si v piatkovej kombinácii pauzu, jej vrstovníčka si v tejto súťaži "nahrala" prvý individuálny kov. Obe tak môžu ísť do plného rizika na budúci štvrtok a sobotu. To by šli tak či tak, ale lepšie je mať niečo hotové za sebou.V obrovskom a predovšetkým v špeciálnom slalome sa medaila očakáva od oboch, svetová verejnosť vníma dve zlaté ambície Shiffrinovej, slovenská verí, že jej aspoň jednu uchmatne spolufavoritka. Petra Vlhová bude mať tak na záver šampionátu možnosť vylepšiť zrkadlo, ktoré sa medzitým z pohľadu Slovenska pravdepodobne trochu zahmlí, ale po troch súťažiach (z 11-ich) ukazuje krásnu tvár. Štvrtá pozícia spolu s Rakúskom a Francúzskom, to už hej! V tabuľke pritom nie je alpsky etablované Nemecko a chýbajú aj tradiční medailisti zo Švédska.