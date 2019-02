Vlhová môže podľa Mazeovej v budúcnosti uspieť v každej disciplíne

Tridsaťpäťročná Slovinka ocenila predovšetkým Vlhovej zlato v obrovskom slalome, v ktorom uspela na MS 2011 aj zimných olympijských hrách 2014.

Are 17. februára (TASR) - V možnostiach Petry Vlhovej je v budúcnosti zvíťaziť v každej disciplíne alpského lyžovania. Myslí si to Tina Mazeová, ktorá má vo Svetovom pohári na konte štrnásť triumfov v obrovskom slalome, štyri v slalome i zjazde, tri v kombinácii a jeden v super-G. Bohatú kariéru ukončila v roku 2017 a na majstrovstvách sveta vo švédskom Are videla ako televízna spolukomentátorka aj medailové výkony slovenskej reprezentantky.



Tridsaťpäťročná Slovinka ocenila predovšetkým Vlhovej zlato v obrovskom slalome, v ktorom uspela na MS 2011 aj zimných olympijských hrách 2014: "Som za ňu veľmi šťastná, že našla materiál, s ktorým môže predvádzať harmonický pohyb v obrovskom slalome. Predtým mala problémy s technikou, hlavu dávala príliš dole. Teraz môže využiť svoju silu a nabrať rýchlosť. Je to veľmi pôsobivé, pretože je vysoká a keď vysokí športovci dokážu ovládať svoje telo, sú najsilnejší. Určite je to veľmi ťažké, ale Petre sa to podarilo a je to úžasné."



Podľa Mazeovej môže aj Vlhová časom pomýšľať na úplnú všestrannosť: "Má slalom, obrovský slalom, musí pracovať ešte viac a všetko je možné. Po mnohých rokoch driny a kvalitného tréningu som dokázala jazdiť rýchlo aj v rýchlostných disciplínach, hoci som od začiatku nebola špecialistka na zjazd. Problém je, ak nemáte podmienky na tréning v lete. Ak sa na to zamerajú, určite to je možné, treba však väčší tím, viac trénerov na svahu."



Vlhovú trénuje Livio Magoni, ktorý v minulosti spolupracoval s Mazeovou a bol aj pri jej "obrákovom" úspechu v roku 2011. Taliansko-slovenská kombinácia funguje výborne ako taliansko-slovinská: "S Liviom a Gigim (servisman Pierluigi Parraviccini) dostala rovnako ako ja štipku talianskej mentality a spokojnosti. Naše národy sú iné, Taliani na nás majú veľmi dobrý vplyv. Niekedy máte hlavu príliš dole, ale v športe potrebujete aj kus arogancie, musíte na niekoho tlačiť. Taliani to vedia lepšie než my. Slovinci sú ticho a pracujú, myslím si, že Slováci sú viac-menej podobní. V tíme musíte nájsť rovnováhu. Niekedy sú Taliani príliš arogantní a musíme ich držať pri zemi. Táto rovnováha je pre šport perfektná," povedala Mazeová pre TASR.



Talianska lyžiarska federácia FISI prestala v roku 2015 rátať s bývalým Mazeovej koučom ako s trénerom technických disciplín žien. O rok neskôr zamieril k Vlhovej. "Nenašiel sa v Taliansku, ale v Slovinsku a na Slovensku. Viem, že Taliani ho nepovažovali za dobrého trénera, ale my s Petrou áno. Môžem o ňom povedať len to najlepšie, zakaždým chce odviesť maximum. Livio je veľký pracant, robota preňho nikdy nebola problém. Pamätám si, ako som sa raz 'zbláznila' na tréningu a chcela som ísť dvadsať jázd namiesto dvoch, lebo sa mi niečo nepozdávalo. Povedal len, poďme na to." Vlhová sa rozpráva s Magonim v angličtine, Mazeová mala komunikačnú výhodu. "Jeho angličtina je už teraz asi lepšia. Vtedy som sa však začala učiť po taliansky, lebo môj partner je Talian (Andrea Massi). Keď Livio prišiel do nášho tímu, jedného dňa som mu povedala, že po taliansky sa dorozumieme lepšie ako po anglicky. Talianskosťou som zmenila veľa, má mnoho pozitív."



Slovinka Mazeová súperila s Američankou Lindsey Vonnovou, Slovenka Vlhová súperí s Američankou Mikaelou Shiffrinovou: "História sa opakuje, rovnaké to bolo medzi mnou a Lindsey. Neustále sme bojovali na svahu, bojovali sme o tréningy s ňou, to isté teraz zažívajú Livio a Petra. Je dobré utvárať tlak na Američanov výsledkami, ale majú veľmi veľký národ. Mnoho ľudí pracuje na jednom úspechu, Slovinci ani Slováci nemajú takú podporu. Najťažšie je dopracovať sa k dobrému tréningu, lebo preteky sú pre každého rovnaké. Problém je, že pokiaľ nie ste najlepší kamaráti, nikdy netrénujete spolu. Niekto bude trénovať teraz, ďalší potom. Petre s Liviom to však ide dobre, nech im to vydrží."



Vlhová debutovala vo Svetovom pohári v roku 2012, keď bola kariéra držiteľky dvoch zlatých a dvoch strieborných olympijských medailí, ako aj deviatich kovov (4-5-0) zo svetových šampionátov, v najväčšom rozkvete. Mazeová práve v sezóne 2012/2013 získala veľký glóbus ziskom 2414 bodov, čo je dodnes absolútny rekord seriálu: "Pamätám si Petru, keď vstúpila do SP. Stále mala hlavu dole, ale oči na stopkách. Bola veľmi zaujímavá, odkedy som ju prvýkrát zbadala. Vedela som, že sa stane jednou z najlepších lyžiarok. Je skvelé, že sa posunula v obrovskom slalome, ten je veľmi podstatný, lebo potom sa môžete dostať k super-G a zjazdu."



Vekovo ich delí tucet rokov, ale okrem toho majú Vlhová a Mazeová veľa spoločného. "Mám s ňou špeciálny vzťah, lebo s mojím trénerom sú stále v kontakte. Niekedy si cez Livia vymieňame odkazy. Ona presne vie, aké to je ťažké, lebo ju tiež stále dávali nabok. Tiež mala vlastný neveľký tím. Vie, akou cestou som si musela prejsť, preto sme si blízke," dodala 23-ročná Vlhová.



