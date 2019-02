VLHOVÁ NA ZLATOM KURZE, V KOMBINAČNOM ZJAZDE 3 DESATINY ZA OBHAJKYŇOU

Správu po ukončení zjazdovej časti pretekov rozšírime o ďalšie informácie.

Are 8. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zašla v piatok na MS vo švédskom Are prvú časť alpskej kombinácie nad očakávanie.



Jej čas 1:13,43 v zjazde znamená, že do slalomovej časti (16.15) vstúpi ako absolútna favoritka na medailu. Navyše s veľkými šancami stať sa historicky poslednou majsterkou sveta v disciplíne všestrannosti, ktorú sa na vrcholných podujatiach chystajú zrušiť. Vlhovej najväčšia a za štandardných okolností jediná súperka Wendy Holdenerová zo Švajčiarska získala na ňu iba náskok rovných troch desatín, čo predznamenalo dramatický súboj druhej dámy súčasného slalomu s obhajkyňou kombinačného titulu, ktorá je v sezónnom hodnotení slalomu tretia.