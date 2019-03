Vlhová nepotrebuje na veľký glóbus všetky disciplíny, tvrdí Zuzulová

Vlhová nazbierala 1235 bodov, ktoré má momentálne na konte v celkovom poradí SP, len vďaka výsledkom v slalome, obráku a paralelnom slalome.

Špindlerov Mlyn 9. marca (TASR) - Veronika Velez-Zuzulová bola pre slovenské lyžovanie priekopníčka víťazstiev v slalome Svetového pohára. Petra Vlhová na ne nadviazala a od tejto sezóny už pridáva aj triumfy v obrovskom slalome. Podľa bývalej reprezentantky môže jej úspešná nasledovníčka pomýšľať v budúcnosti na veľký glóbus bez toho, aby víťazila ešte aj v rýchlostných disciplínach.



Vlhová nazbierala 1235 bodov, ktoré má momentálne na konte v celkovom poradí SP, len vďaka výsledkom v slalome, "obráku" a paralelnom slalome. Nahráva jej, že ten sa má v seriáli objavovať častejšie. Už istá víťazka hlavnej sezónnej trofeje Mikaela Shiffrinová z USA dosiahla aj tri úspechy v super-G v rovnakom počte štartov, no jej hlavný zdroj bodov naďalej pochádza z technických disciplín.



"Mikaela tiež nevhupla hneď do kĺzavých, aj keď ich jazdí, tak nie celú sezónu. V rýchlostných súťažiach sa stávajú zranenia a je dôležité riešiť to s rozumom. Petra má na to, aby aj v nich dosahovala veľké výsledky, ale musí byť opatrná. Myslím si, že keď bude pravidelne víťaziť v slalomoch a obrovských slalomoch, má šancu získať veľký krištáľový glóbus. Ak k tomu pridá pár štartov v kĺzavých súťažiach, bude to len bonus," povedala Velez-Zuzulová, ktorá v Špindlerovom Mlyne na vlastné oči zažila Vlhovej piatkový triumf.



Neprekvapilo ju, že Vlhová začala dominovať v technicky najvýraznejšej alpskej disciplíne: "V piatok iba potvrdila, že titul majsterky sveta v obrovskom slalome jej zaslúžene patrí. Myslím si, že bolo len otázkou času, kedy jej to vyjde aj v ňom. Petra si pripravovala zodpovedne a vždy pred sezónou hovorila, že v tejto disciplíne je kvalitne nachystaná, no nevedela to ukázať v pretekoch. Teraz sa jej to podarilo a prichádza jeden úspech za druhým."



Velez-Zuzulová sa po kariére a popri materských povinnostiach venuje televíznemu spolukomentovaniu, v českom stredisku si úlohu premiérovo vyskúšala na "obráku": "Bolo to úžasné a prežívala som to rovnako ako asi všetci fanúšikovia. Tešila som sa, že Petra zajazdila tak, ako zajazdila. Som rada, že v pozícii spolukomentátorky mám s ňou blízky vzťah, tým to mám jednoduchšie. O to viac to robím s radosťou, rozprávam o niekom, koho si veľmi vážim a koho mám veľmi rada."