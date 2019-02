Vlhová o ďalší vstup do histórie so štartovým číslom šesť

Dvadsaťtriročná Vlhová už vybojovala pre Slovensko premiérové individuálne pódium i víťazstvo na MS.

Are 15. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v sobotňajšom slalome na majstrovstvách sveta vo švédskom Are predstaví so štartovým číslom 6. V záverečnej ženskej súťaži bude útočiť aj na vstup do medzinárodnej histórie.



Dvadsaťtriročná Vlhová už vybojovala pre Slovensko premiérové individuálne pódium i víťazstvo na MS. Ak by zopakovala úspech zo štvrtkového obrovského slalomu, stala by sa prvou ženou od Talianky Deborah Compagnoniovej v roku 1997, ktorá získala zlaté "double" v oboch technických disciplínach na jedných MS. Predtým to dokázalo len päť lyžiarok: Erika Hessová (1982), Hanni Wenzelová (1980), Marianne Jahnová (1962), Andrea Meadová-Lawrenceová (1952) a Dagmar Romová (1950). V prípade zisku ktorejkoľvek medaily napodobní Marcela Hirschera, ten dosiaľ ako jediný lyžiar v histórii medzi mužmi či ženami bral na jednom šampionáte kov v alpskej kombinácii, obrovskom aj špeciálnom slalome. Rakúšanovi sa to podarilo na MS 2017.



Prvé kolo slalomu je na programe o 11.00, druhé sa začne o 14.30 h. V piatok panovali v Are takmer jarné teploty a nad nulou by malo byť aj v sobotu, v noci navyše hrozia dažďové prehánky. Na organizátorov opäť čaká práca, aby napriek počasiu pripravili čo najlepšiu trať.