Vlhová piata v paralelnom slalome v Osle, triumf Shiffrinovej

výsledky paralelnoho slalomu SP v Osle:



ženy:

1. Mikaela Shiffrinová (USA),

2. Wendy Holdenerová (Švajč.),

3. Melanie Meillardová (Švajč.),

4. Frida Hansdotterová (Švéd.),

5. Petra VLHOVÁ (SR), Bernadetta Schildová (Rak.), Lena Dürrová (Nem.), Maren Skjöldová (Nór.),

9. Katharina Truppeová (Rak.), Anna Swennová-Larssonová (Švéd.), Denise Feierabendová (Švajč.), Chiara Costazzová (Tal.), Irene Curtoniová (Tal., Nina Haverová-Lösethová (Nór., Ana Buciková (Slovin.), Marina Wallnerová (Nem.)



osemifinále.



Shiffrinová - Swennová Larssonová +0,49 s



Dürrová - Feierabendová +0,36



Schildová - Costazzová +0,13



Hansdotterová - Curtoniová nedokončila druhú jazdu



Holdenerová - Truppeová +0,45



Skjöldová - Haverová-Lösethová +0,61



Meillardová - Buciková +0,17



VLHOVÁ - Wallner nedokončila druhú jazdu



štvrťfinále:



Shiffrinová - Dürrová +0,34



Handotterová - Schildová - diskvalfikácia



Holdenerová - Skjöldová nedokončila druhú jazdu



Meillardová - VLHOVÁ +0,01



semifinále:



Shiffrinová - Hansdotterová +0,51



Holdenerová - Meillardová +0,59



o 3. miesto:



Meillardová - Hansdotterová +0,10



finále:



Shiffrinová - Holdenerová +0,17





Celkové poradie SP (po 15 súťažiach):



1. Shiffrinová 981 b., 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 510, 3. VLHOVÁ 425, 4. Tina Weiratherová (Licht.) 374, 5. Holdenerová 370, 6. Tessa Worleyová (Fr.) 336



slalom (5):



1. Shiffrinová 480, 2. VLHOVÁ 345, 3. Holdenerová 265, 4. Hansdotterová 231, 5. Schildóvá 162, 6. Meillardová 158



muži: 1. Andre Myhrer (Švéd.), 2. Michael Matt (Rak.), 3. Linus Strasser (Nem.), 4. David Ryding (V. Brit.), 5. Marcel Hirscher (Rak.), Luca Aerni (Švajč.), Sebastian-Foss Solevaag (Nór.), Daniel Yule (Švajč.), 9. Kjetil Jansrud (Nór.), Alexander Chorošilov (Rus.), Stefano Gross (Tal.), Alexis Pinturault (Fr.), Manfred Mölgg (Tal.), Mattias Hargin (Švéd.), Fritz Dopfer (Nem.), Henrik Kristoffersen (Nór.)



osemfinále:



Hirscher - Jansrud +0,10



Ryding - Chorošilov +0,18



Aerni - Gross +0,29,



Matt - Pinturault +0,24



Foss-Solevagg - Mölgg nedokončil druhú jazdu



Myhrer - Hargin +0,61



Yule - Dopfer +0,04



Strasser - Kristoffersen +1,58



štvrťfinále:



Ryding - Hirscher +0,09



Matt - Aerni +0,09



Myhrer - Foss-Solevaag +0,83



Strasser - Yule - nedokončil druhú jazdu



semifinále:



Matt - Ryding +0,15



Myhrer - Strasser +0,20



o 3. miesto:



Strasser - Ryding +0,10



finále.



Myhrer - Matt nedokončil druhú jazdu



Celkové poradie SP (16):



1. Hirscher 574, 2. Kristoffersen 520, 3. Jansrud 480, 4. Aksel Lund Svindal (Nór.) 454, 5. Pinturault 402, 6. Matthias Mayer (Rak.) 318'



slalom (4):



1. Hirscher 254, 2. Kristoffersen 235, 3. Myhrer 184, 4. Aerni 170, 5. Matt 148, 6. Yule 140



Oslo 1. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila piata v novoročnom paralelnom slalome Svetového pohára. V nórskom Osle na slávnom Holmenkollene podľahla vo štvrťfinále o jednu stotinu Švajčiarke Mellanié Meillardovej. Vo finále zdolala fenomenálna Američanke Mikaela Shiffrinová o 17 stotín sekundy Švajčiarku Wendy Holdenerovú a slávila 37. triumf v seriáli.V súboji o tretie miesto Meillardová o desať stotín zvíťazila nad Švédkou Fridou Hansdotterovou a dosiahla prvé pódiové umiestnenie v SP. Medzi mužmi sa z vítazstva tešil Švéd Andre Myhrer, jeho finálový súper Rakúšan Michael Matt nedokončil druhú jazdu. Tretí bol Nemec Linus Strasser, ktorý v dueli o tretie miesto pokoril Brita Davida Rydinga. Ten vo štvrťfinále vyradil obhajcu veľkého glóbusu Mattovho krajana Marcela Hirschera. Pre Myhrera je to ôsmy triumf v SP, čím sa vo švédskych tabuľkách zaradil na druhé miesto za legendárneho Ingemara Stenmarka.Preteky v Osle, ktoré sa išli v hustej hmle, sa rátali do celkovej klasifikácie klasického slalomu. Body sa pre semifinalistov pridelili podľa vzorca 100-80-60-50. Vlhová získala za delené piate miesto 40 bodov. Shiffrinová si vďaka plnému zásahu upevnila vedenie v celkovom poradí SP i v slalome, v ktorom má pred Vlhovou 135-bodový náskok.povedala pre akreditované média Shiffrinová, ktorá sa počtom triumfov v SP vyrovnala Rakúšanke Marlies Schildovej.Vo vyraďovacej fáze sa predstavilo 16 pretekárok. V mestských paralelkách sa po 1. kole udeľuje maximálny odstup 50 stotín a to aj v prípadoch, keď pretekár(ka) stratí viac, alebo dokonca keď ani jazdu nedokončí. Vlhová v osemfinále vyradila Nemku Marinu Wallnerovú, ktorá v prvej jazde zaostala o 15 stotín a druhú nedokončila. Vo štvrťfinále však nestačila na Meillardovú napriek deväťstotinovemu náskoku z úvodnej jazdy.Myhrer potvrdil, že je špecialistom na mestské paralelné slalomy a už štvrtýkrát sa v týchto atraktívnych pretekoch prebojoval na stupne víťazov.