Vlhová po prvom kole slalomu: Vôbec som nešla dobre

Špindlerov Mlyn 9. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová útočila aj v sobotu na pódiové umiestnenie v pretekoch Svetového pohára v českom stredisku Špindlerov Mlyn. Po prvom kole slalomu jej patrila 4. priečka s odstupom 1,33 sekundy na vedúcu Mikaelu Shiffrinovú. Američanka bude v 2. kole (13.30 h) útočiť už na svoj 58. triumf v seriáli.



Situáciu na trati trochu skomplikovali hmla a sneženie. Vlhová so štartovým číslom 1 stanovila výsledným časom 50,66 základ pre ostatné pretekárky. Ako druhá vyrazila na trať už istá víťazka celkového poradia v slalome a držiteľka veľkého glóbusu Shiffrinová, Vlhovú prekonala o sekundu a 33 stotín, keď sa od úvodných bránok lepšie zžila s traťou. Vlhová pôsobila ťažkopádnejšie a chýbal jej tiež kus z typickej agresivity. Pred slovenskú lyžiarku sa dostali aj Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,37) a Švédka Frida Hansdotterová (+1,27).



"Sneží, viditeľnosť je horšia, v polovici trate sa to lepí na okuliare, ale mali sme rovnaké podmienky. Trať nebola až taká zlá, možno mi nesadlo, ako to bolo postavené. Vôbec som nešla dobre, robila som chyby, musím si to pozrieť na kamere. Strácala som od štartu do cieľa, išla som veľmi zle, ale máme ešte druhé kolo, vynasnažím sa dať do toho všetko," uviedla Vlhová v cieľových priestoroch.



