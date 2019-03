Vlhová si v Špindli nabalila 160 bodov, rada by sa čoskoro vrátila

Špindlerov Mlyn vyšiel nielen organizátorom, ale aj slovenskej reprezentantke, ktorá pokračovala najmä v oslnivej obrákove forme.

Špindlerov Mlyn 9. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová by sa na podujatie Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne rada vrátila skôr než o osem rokov. V roku 2011 súťažila v českom stredisku iba na úrovni národných majstrovstiev, svoju tunajšiu premiéru v najprestížnejšom seriáli ozdobila víťazstvom v piatkovom obrovskom slalome a treťou priečkou v sobotnom slalome.



Dvadsaťtriročná Vlhová by privítala, keby Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) prideľovala preteky SP častejšie aj na Slovensko alebo do Česka. Jasná je v súčasnosti v päťročnej pauze, dejiskom sa opäť stane v januári 2021, Špindlerov Mlyn čakal ešte o tri roky dlhšie. "Všetko bolo super, bol to skvelý Svetový pohár, nemám žiadne výčitky, akurát na počasie, ale to si človek nevyberá. Bola by som najšťastnejšia, keby dávali viac podujatí na Slovensko aj do Česka. Môžu vidieť, že je to skvelé, pretekárky si to užívajú. Tu aj v Jasnej to patrí medzi to najlepšie. Nemám silu, aby som to zmenila, dúfam však, že čoskoro sa to zmení a SP sa sem nevráti o osem rokov, ale skôr. Už je na nich, ako to bude."



Špindlerov Mlyn vyšiel nielen organizátorom, ale aj slovenskej reprezentantke, ktorá pokračovala najmä v oslnivej "obrákovej" forme. V klasickom slalome chýbala v tejto sezóne na pódiu jediný raz, začiatkom februára v Maribore bola piata. K piatim druhým miestam a víťazstvu vo Flachau teraz pridala tretiu pozíciu, ktorú v tejto disciplíne obsadila aj na majstrovstvách sveta v Are. Umiestnenie ju teda nemrzelo, mierne však výkon: "Síce som tretia, ale stratila som viac než dve sekundy. Nebol to môj deň, mám na čom pracovať. Niekedy robím veci, ktoré som už nezvykla a vrátia sa po veľmi dlhom čase. V prvom kole som robila niečo, čo nie možno už dva roky. Potrebujem trošku popracovať na slalome, trošku mi uchádzajú nejaké veci v technike. Nie je taká, aká bola na začiatku sezóny. Snažím sa nájsť, prečo je to tak, ale ešte som na to neprišla. Možno je to aj 'obrákom', v živote to tak býva, raz sa darí v tom, potom zas v druhom. Je náročné skĺbiť to, aby sa darilo v oboch. Snažíme sa, aby sa mi darilo v slalome rovnako ako momentálne v 'obráku'."



O hľadaní príčin hovoril už tréner Livio Magoni, ktorý nebol spokojný so slalomovými vystúpeniami na svetovom šampionáte, vníma to aj manažér tímu Boris Vlha: "Akoby stratila svoj 'fíling'. Asi je momentálne silnejšia v obrovskom slalome, neviem, čím to je, úlohu hrá veľa faktorov. Ťažko povedať, ani v tréningoch nebýva taká ako kedysi. Neviem, či jej 'obrák' vzal zo slalomu, musíme to vyrovnať a viac pracovať na slalome."



V tejto sezóne bude mať Vlhová možnosť zapracovať na tom ešte vo finále SP. V Soldeu v Andorre bude štartovať iba v technických disciplínach, s rýchlostnými nechce v závere ročníka riskovať, keďže aj bez nich má našliapnuté na druhé miesto v konečnom poradí seriálu. V Špindlerovom Mlyne si pripísala 160 bodov, Švajčiarka Wendy Holdenerová na tretej priečke za ňou zaostáva o 292. "Myslím si, že je to úžasná sezóna," môže už teraz konštatovať Slovenka. "Získali sme ďalších 160 bodov, je to neskutočné, každé pódium sa ráta. Nie je vždy samozrejmé a v sobotu sa potvrdilo," dodal B. Vlha.



Súrodenecká dvojica zamieri do Andorry lietadlom v pondelok. Predvoj vytvoria tréner Magoni, jeho asistent Matej Gemza a servisman Pierluigi Parravicini, ktorí vycestujú autami. Hoci sa ide do finále, Vlhová sa s nimi zíde opäť v plnej sile: "Po Are som bola doma, naštartovala som sa a idem. Neriešim, že o týždeň bude po sezóne. Možno, keď pôjdem posledné preteky, príde to na mňa, momentálne som však nastavená, ako keby som mala pred sebou ešte veľa súťaží."



