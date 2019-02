Vlhová v 1. kole obrovského slalomu druhá za Rebensburgovou

Organizátori museli skrátiť trať 1. kola, ktorú staval Livio Magoni, tréner Vlhovej. Pre silný vietor vo vrchnej časti sa išlo z rezervného štartu, pretekárkam navyše sťažoval výkony aj mäkký povrch.

Are 14. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová útočila vo štvrtok na majstrovstvách sveta vo švédskom Are na ďalšiu medailu. Po 1. kole obrovského slalomu strácala z druhého miesta na vedúcu Nemku Viktoriu Rebensburgovú iba 19 stotín. Priebežná tretia priečka patrila s odstupom 0,37 sekundy Nórke Ragnhild Mowinckelovej, štvrtá bola pred druhým kolom (17.45) Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,44).



Organizátori museli skrátiť trať 1. kola, ktorú staval Livio Magoni, tréner Vlhovej. Pre silný vietor vo vrchnej časti sa išlo z rezervného štartu, pretekárkam navyše sťažoval výkony aj mäkký povrch. Najlepšie sa s náročnými podmienkami v 1. kole vyrovnala Rebensburgová so štartovým číslom 3, ktorá oproti Shiffrinovej predviedla razantnejšiu jazdu, aj keď nie najagresívnejšiu. Hneď za Nemkou sa na trať vydala Vlhová, vicemajsterka sveta v alpskej kombinácii odštartovala výborne a vďaka dravému formátu jazdy excelovala už na prvých dvoch meraných úsekoch. Na treťom medzičase napriek príliš nízkemu nájazdu do oblúka mala náskok 38 stotín. Krátko pred cieľom ju ešte raz vyhodilo z línie, napriek tomu sa zaradila na druhé miesto.



"Bola som trošku nahnevaná, lebo som vedela, že som urobila dve veľké chyby. Napriek nim som prišla do cieľa len so stratou 19 stotín. Viem, kde si mám dať pozor, kde sa dá zrýchliť. Druhé kolo bude veľký boj, dá sa však povedať, že je možno lepšie útočiť z druhého miesta než ísť z prvého," povedala Vlhová v cieli 1. kola.