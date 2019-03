Vlhová v 1. kole obrovského slalomu odstavila všetky rivalky

Dvadsaťtriročná Slovenka predviedla ozaj formát hodný majsterky sveta v technicky najvýraznejšej alpskej disciplíne.

Špindlerov Mlyn 7. marca (TASR) - Fantastickú jazdu v 1. kole piatkového obrovského slalomu Svetového pohára predviedla slovenská lyžiarka Petra Vlhová. V českom stredisku Špindlerov Mlyn na náročnej trati s ťažkým povrchom napriek veľkej chybe nadelila výrazné odstupy svojim priamym rivalkám v boji o malú sezónnu trofej. Američanka Mikaela Shiffrinová figurovala na 4. pozícii so stratou 1,33 s, Francúzka Tessa Worleyová na 6. priečke stratila až 1,81 s.



Dvadsaťtriročná Slovenka predviedla ozaj formát hodný majsterky sveta v technicky najvýraznejšej alpskej disciplíne. Plus aj niečo navyše, lebo už po niekoľkých sekundách takmer ležala na snehu, keď príliš zatlačila na vnútornú lyžu. Nebola to ale klasická školácka chyba, skôr zaváhanie v snahe vyťažiť maximum tempa na plochom úseku. Stratila síce z okamžitého času, ale v širšom oblúku dokázala chybu skvele skorigovať a odvtedy už išla famózne. Agresívne a s udržanou líniou nasadzovala oblúky vysoko a o okamih rýchlejšie ako súperky. Na prvom medzičase krátko po chybe bola ešte v závoze 59 stotín za vedúcou Viktoriou Rebensburgovou, ktorej uchmatla vo februári zlato na šampionáte, a hoci Nemka išla celý čas na doraz, v cieli mala slovenská lyžiarska superstar náskok 48 stotín, Talianka Federica Brignoneová stratila už nad sekundu (1,09 s). "Hneď na začiatku som urobila veľkú chybu a myslela som si, že sa nezmestím do brány. Potom som sa opäť naštartovala a pocity zo strmej časti som mala skvelé. Už som len púšťala lyže, v spodnej časti som nabrala náskok," uviedla Vlhová v cieľových priestoroch.



Nečakane neistý výkon podala fenomenálna Shiffrinová, nie ani tak z hľadiska chýb ako prístupu. Od začiatku bolo zrejmé, že až príliš rešpektuje náročné okolnosti súťaže a po pomerne vlažnom prejazde úvodnej tretiny kopca predviedla v zatvorených bránkach aj sériu zaváhaní. Do cieľa prišla s "tvrdými" nohami a pristála celým telom v snehu: "S Mikaelou som tu jazdila týždeň predtým, trošku ma to prekvapilo, pretože tréning vyzeral odlišne. Preto vravím, že v tréningu môžem jazdiť všelijako, ale súťaž je súťaž. V druhom kole pôjde naplno a stále je všetko otvorené. Mám náskok, pokúsim sa vyvarovať chýb."



V 2. kole (13.30) bude Vlhová pokračovať v útoku na zlepšenie svojej pozície v hodnotení obrovského slalomu, v ktorom pred piatkovou súťažou figurovala na treťom mieste so ziskom 318 bodov. Za druhou Worleyovou zaostávala o 56 bodov, Shiffrinová viedla so 455 bodmi.