Vlhová sa pripravuje na preteky, Zuzulová behá na trati s kamerou

Petra Vlhová chce nadviazať na šesť pódiových umiestnení z minulého ročníka a určite aj preraziť na vrcholnom podujatí, na MS vo švédskom Aare.

Bratislava 18. júna (TASR) - Od posledného podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok 2017/2018 uplynuli tri mesiace a slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v príprave na sezónu, pričom do jej prvých pretekov zostávajú ešte štyri. Nadviazať chce na šesť pódiových umiestnení z minulého ročníka a určite aj preraziť na vrcholnom podujatí, na MS vo švédskom Aare.



Vlhová v novembri minulého roka zvíťazila v slalome SP vo fínskom Levi, po Novom roku vo švajčiarskom Lenzerheide. Druhé miesto obsadila v tej istej disciplíne v americkom Killingtone, ako aj v paralelnom slalome vo francúzskom Courcheveli. Tretia priečka jej patrila na mestskom podujatí vo švédskej metropole Štokholm a v alpskej kombinácii v Crans Montane. V obrovskom slalome bola jej najlepším výsledkom siedma priečka v rakúskom Lienzi, no ku koncu sezóny súťažila aj v super-G a zjazde.



Naznačuje to, že slovenská reprezentantka sa chce stať všestrannejšou lyžiarkou, naďalej sa však zameriava predovšetkým na točivé disciplíny. "Rýchlostné disciplíny chceme jazdiť o čosi viac ako v minulom ročníku, ale pre nás sú stále priorita slalom a obrovský slalom. S alpskou kombináciou a super-G uvidíme podľa toho, ako sa budem cítiť," povedala Vlhová, ktorá mala 13. júna 23 rokov.









Celkovo absolvovala v uplynulej sezóne pod trénerským vedením Taliana Livia Magoniho vrátane zimných olympijských hier v Pjongčangu vyše 30 súťažných štartov, čo zvyšuje aj nároky na zázemie: "Zmenila som jedine servismana, mám ešte viac slovensko-taliansky tím, keďže je z Talianska. Všetko ide podľa plánu, trénujem, mám za sebou druhý výjazd, na ktorom sme skúšali aj rýchlostné disciplíny. Každou sezónou chceme pridávať preteky, na základe toho uvidíme, ako sa budem cítiť a ako mi to pôjde."



Vlhová sa v nemeckom Ofterschwangu i doma v Jasnej lúčila s kariérou Veroniky Velez-Zuzulovej. Nelúčila sa však s Velez-Zuzulovou, ktorá zostáva súčasťou slovenského lyžovania. "Lyžovanie mi trocha chýba, ale určite sa veľmi teším, čo bude. Momentálne sa cítim veľmi dobre, ešte mám aktívny život. Bolo obdobie, keď mi tréning vôbec nechýbal, no potom mi začal chýbať, takže som dosť aktívna. Snažím sa však už dávať si trošku pozor. Budem pokračovať v avizovanej akadémii, otec už bol na prvom sústredení s mladými slovenskými lyžiarkami. Hneď, ako to bude možné, sa k nim pripojím," povedala Velez-Zuzulová, ktorá očakáva v októbri potomka.