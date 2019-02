Vlhová v tréningu zjazdu naznačila kombi-duel s Holdenerovou

Tréningy sa idú primárne pre nedeľnú majstrovskú súťaž v kráľovskej alpskej disciplíne, ale z pohľadu Vlhovej je v zornom poli najmä piatok.

Are 6. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zašla v stredajšom meranom tréningu na zjazd v dejisku MS vo švédskom Are 27. čas. Výpovedná je však najmä orientačná strata od najrýchlejších, pričom od Švajčiarky Jasmine Fluryovej ju delilo 2,28 s. Úplné kritérium sú však pre 23-ročnú Slovenku odstupy na jej reálne konkurentky v kombinácii, na Švajčiarku Wendy Holdenerovú mala manko 1,13 s.



Tréningy sa idú primárne pre nedeľnú majstrovskú súťaž v kráľovskej alpskej disciplíne, ale z pohľadu Vlhovej je v zornom poli najmä piatok. V kombinácii so slalomom skončila pred rokom na ZOH piata a teraz pri neúčasti Američanky Mikaely Shiffrinovej i pri všeobecnom vývoji jej vlastnej výkonnosti medailovú šance v kombinácii na MS narástli. Oproti pondelkovému tréningu znížila stratu o takmer sekundu, čo síce nie je meritum výkonnosti, ale indikuje práve Vlhovej rozmach v rýchlej stope. Podľa týchto parametrov by sa mohol naozaj rysovať jej súboj s Holdenerovou, úradujúcou svetovou šampiónkou v súťaži alpskej všestrannosti, najmä keď jej krajanka, olympijská víťazka Michelle Gisinová je zranená. Ďalšia univerzálka, Kanaďanka Marie-Michelle Gagnonová sa v tréningoch zjazdu Vlhovej príliš nevzdialila a v slalome je výkonnostne pomerne značne za ňou.