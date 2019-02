Vlhová v paralelnom slalome v Štokholme skončila už vo štvrťfinále

V mestských pretekoch tak obsadila delené piate miesto.

Štokholm 19. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vypadla v utorkovom paralelnom slalome Svetového pohára v Štokholme vo štvrťfinále. V prvej jazde síce dokázala zdolať Nemku Christinu Geigerovú o 33 stotín sekundy, druhú však nedokončila po zaváhaní pri skoku. V mestských pretekoch tak obsadila delené piate miesto.



Vlhová sa v prvých dvoch paralelných slalomoch sezóny postavila na pódium. Vlani v decembri skončila druhá vo švajčiarskom St. Moritzi za Mikaelou Shiffrinovou a na Nový rok jej finálovú prehru oplatila, keď triumfovala v mestských pretekoch v Osle.



Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka prišla do Štokholmu ako držiteľka kompletnej medailovej zbierky z MS v Are (1-1-1). V osemfinále pohodlne vyradila Francúzku Nastasiu Noensovú, keď už po prvej jazde mala náskok 37 stotín. Vo štvrťfinále išlo tiež dlho všetko podľa predpokladov. Geigerovú v prvej jazde jasne zdolala, v druhom si polovicu kola strážila náskok, až kým neprišla chyba na jedinom skoku v strede trate, ktorá ju katapultovala mimo líniu a už sa nedokázala zmestiť do ďalšej bránky.