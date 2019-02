VLHOVÁ skompletizovala medailovú zbierku, v slalome má BRONZ

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli po 2. kole slalomu na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 16. februára 2019 vo švédskom Are. Foto: TASR/Martin Baumann

Výsledky slalomu žien na MS v Are:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:57,05 min



2. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +0,58 s



3. Petra VLHOVÁ (SR) +1,03



4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,43



5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +2,39



6. Laurence St-Germainová (Kan.) +2,60



7. Katharina Huberová (Rak.) +2,80



8. Katharina Truppová (Rak.) +2,93



9. Bernadette Schildová (Rak.) +3,41



10. Erin Mielzynská (Kan.) +3,54

Are 16. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala na majstrovstvách sveta v Are bronz v slalome. Dvadsaťtriročná pretekárka si tak zo Švédska odnáša kompletnú medailovú zbierku, keďže vo štvrtok sa stala majsterkou sveta v obrovskom slalome a v kombinácii získala striebro.Štvrtý titul v slalome z MS v sérii si vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová časom 1:57,05 min, čím vytvorila historický rekord. Druhá bola s mankom 0,58 s domáca Anna Swennová Larssonová, pre ktorú to bol premiérový kov z MS, tretia Vlhová stratila 1,03 s.povedal Vlhová pre ORF.Situáciu v 1. kole trochu skomplikovali hmla a mierny vietor, organizátori museli spevniť sneh chémiou. Najlepšie sa s podmienkami v 1. kole svojho trénera vyrovnala Holdenerová so štartovým číslom 3, ktorá získala náskok na súperky najmä v spodnej časti trate. Trojnásobná obhajkyňa titulu Shiffrinová sa nedopustila veľkej chyby, no jej jazde chýbala energia a vtesnala sa pred ňu aj Swennová Larssonová s agresívnejším prejavom.Vlhová štartovala ako šiesta v poradí, išla opatrnejšie ako líderka zo Švajčiarska a po menších zaváhaniach v hornej časti už na prvom medzičase strácala:uviedla slovenská reprezentantka v cieli prvého kola. V ňom finišovala s mankom 0,46 sekundy, čo jej však v druhom kole (14.30) dávalo stále výbornú šancu zabojovať o cenné kovy. Prvých šesť pretekárok po úvodnej jazde delilo len 56 stotín sekundy:V druhom kole vyrazila na trať z adeptiek na medaily ako prvá Frida Hansdotterová, v hornej časti však spravila tri veľké chyby a prišla o šancu na cenný kov. Po nej už vyštartovala Vlhová, od úvodu nasadila vysoké tempo, hlavne spodnú časť zajazdila výborne a do cieľa prišla s náskokom 1,36 s, keď dovtedy predviedla najlepšie 2. kolo. Katharina Liensbergerová ju neprekonala, no Shiffrinová následne ukázala fantastický výkon a v cieli zdolala Vlhovú o sekundu a tri stotiny. Slovenku zdolala aj Swennová Larssonová, no líderka prvého kola Holdenerová spravila obrovskú chybu, vďaka ktorej zostala Vlhovej tretia priečka a tak skompletizovala medailovú zbierku zo šampionát.