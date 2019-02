Vlhová absolvovala náročný víťazný program, v slalome pôjde so šestkou

Na slovenskú reprezentantku čakal veľký mediálny záujem už v cieľových priestoroch, potom na tlačovej konferencii i po nej.

Maribor 1. februára (TASR) - Petra Vlhová absolvovala medzi piatkovým obrovským a sobotným špeciálnym slalomom v Maribore procedúru, ktorá sa spája s víťazstvom na podujatí Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Náročný program už dôverne poznala zo Semmeringu, kde si ju vyskúšala po senzačnom premiérovom triumfe v "obráku".



Úspech v Slovinsku bol senzačnejší tým, že ho dosiahla spoločne s Mikaelou Shiffrinovou. Na slovenskú reprezentantku čakal veľký mediálny záujem už v cieľových priestoroch, potom na tlačovej konferencii i po nej. Večer už slávnostné vyhlásenie výsledkov a druhý deň za sebou aj tradičné pútavé "divadlo" výberu štartových čísiel na pódiu v centre mesta, kde si tentoraz vytiahla šestku.



"Toto víťazstvo mi opäť dodá ďalšie sily a sebavedomie. Zajtra je nový deň a musím si oddýchnuť. Zažila som si v Semmeringu, aké to je. Nesmiem sa nechať rozptyľovať nedôležitými vecami. Aj eufória už je trocha iná, než bola v Semmeringu. Aj to mi možno pomôže, že sa viac vyspím. Tam to bola veľká bieda," povedala Vlhová, ktorej americká rivalka (č. 3) vynechala večernú udalosť na námestí.



Podľa tohtosezónnych výsledkov slalomu sa práve medzi Vlhovou a Shiffrinovou rozhodne o držiteľke ocenenia "Zlatá líška", ktoré je určené pre najúspešnejšiu pretekárku v súčte oboch dní. Na ďalší súboj (10.00/13.00) je potrebná aj súhra počasia, po piatkovej súťaži v Maribore pršalo a na sobotu hlásila predpoveď až trinásť stupňov Celzia.